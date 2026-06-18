Česko - JAR, klíčový duel o postup ze skupiny. Jak si fotbalisté poradí?

  12:42aktualizováno  12:42
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Jde o všechno. Čeští fotbalisté ve druhém utkání skupinové fáze mistrovství světa hrají s Jihoafrickou republikou. Oba týmy nemají žádný bod a vítězstvím by si mohly zajistit účast ve vyřazovací fázi. Zápas skupiny A z americké Atlanty sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Stadion v Atlantě, kde česká reprezentace vyzve jihoafrickou republiku. | foto: Jiří Čihák, iDNES.cz

Duel odřídí ženské rozhodčí v čele s americkou hlavní sudí Tori Pensovou.

Čechům podle čerstvých zpráv chybí levý obránce David Jurásek, jenž měl být podle serveru inFotbal v základní sestavě. Na tréninku si však poranil stehenní sval a na turnaji už se neobjeví.

Trenér Miroslav Koubek už na předzápasové tiskové konferenci avizoval, že změny přijdou. Jaké?

Sestavy se zveřejní zhruba hodinu a půl před výkopem, tedy v půl páté.

Český tým v pátek nad ránem po 20 letech zasáhl do mistrovství světa a ve svém úvodním vystoupení na turnaji sahal v mexické Guadalajaře po bodech. Po hodině vedl po gólu kapitána Krejčího, soupeř z Jižní Koreji ale stav otočil a trenér Koubek poprvé u národního týmu prohrál.

Jihoafričané v zahajovacím utkání šampionátu podlehli domácím Mexičanům 0:2 po gólech Quiňonese a Jiméneze.

Do vyřazovací fáze projdou první dva celky z každé skupiny a nejlepší osmička z třetích míst, čtvrteční duel tak bude pro oba soupeře klíčový. Tři body by s vyrovnaným skóre mohly stačit k postupu.

Koubkův tým zakončí základní část proti favorizovaným Mexičanům 25. června v Mexico City na Aztéckém stadionu.

MS ve fotbale 2026
18. 6. 2026 18:00
Česko : Jihoafrická republika
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