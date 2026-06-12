Důležité zákroky? Ty jsem asi neměl, když jsme prohráli, litoval Kovář

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  7:28aktualizováno  7:28
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V první půli brankář Matěj Kovář české fotbalisty několikrát podržel, když správně zmenšoval úhly střelcům při přesných dlouhých balonech. Jenže pak si útočník Hwang In-pom šikovně zasekl a fikaným obloučkem nechal doskákat míč do sítě, čímž chvíli po vedoucím gólu kapitána Krejčího srovnal. A nedlouho poté Korejci úvodní utkání ve skupině na mistrovství světa otočili (2:1).
Korejec Hwang In-pom překonává brankáře Matěje Kováře a srovnává na 1:1

Korejec Hwang In-pom překonává brankáře Matěje Kováře a srovnává na 1:1 | foto: Reuters

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„Ve finále jsem asi moc důležité zákroky neměl, když jsme prohráli,“ odvětil Kovář, když dostal v televizním rozhovoru v České televizi otázku na svůj výkon.

Přesto není pochyb, že nebýt jeho zákroků, mohli Češi dopadnout ještě hůř.

Proti Koreji vytáhl čtyři zákroky, ten nejsložitější zkraje druhé půle, kdy nadvakrát zasahoval proti střele Hwanga In-poma a následné dorážce I Če-songa.

To pořád držel čisté konto. Nakonec inkasoval jen osm minut poté, co Česko poslal do euforie kapitán Krejčí.

„Věděl jsem, že hráč běží sám za obranu a chtěl jsem mu zmenšit úhel, reagovat na střelu a on to tentokrát zasekl no. Pak už to zakončil dobře,“ litoval Kovář. Víc už v tu chvíli udělat nemohl. Jakmile byl na zemi, soupeř situaci vyřešil skvěle.

„Šlo vidět, že Korejci jsou na balonu šikovní. Když se míč odrazil do středu, vždy tam někdo vyskočil, otočil se a měli z toho příležitosti. Musíme se pořádně podívat na video a poučit se,“ řekl Kovář.

Ten je turnajovou jedničkou před Lukášem Horníčkem a Jindřichem Staňkem. Trenéři v čele s Miroslavem Koubkem ho do této pozice jmenovali ještě na konci května hned ze začátku srazu.

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Poté vychytal vítězství nad Guatemalou v přípravě (3:1), kde však chyboval u jediného inkasovaného gólu, když se nedomluvil s obránci a na hranici vápna neudržel míč.

Proti Koreji byl ale důležitým mužem a do brány se s největší pravděpodobností podívá i ve druhém skupinovém utkání proti Jihoafrické republice.

„Každý zápas je jiný a my máme šest sedm dnů na to, abychom se pořádně připravili, abychom to zvládli. Protože tři body jednoznačně potřebujeme,“ kývl Kovář.

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