ONLINE: Jižní Korea - Česko, fotbalisté vstupují do mistrovství světa

  16:30
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Bez dvanácti dnů přesně po dvaceti letech čeští fotbalisté nastupují k utkání na mistrovství světa. Prvním soupeřem je Jižní Korea. Duel skupiny A se odehraje na stadionu v mexickém Zapopanu v aglomeraci Guadalajary, výkop je v pátek ve 4.00 středoevropského času. Duel můžete sledovat v online reportáži.

Radost českých fotbalistů po gólu do sítě Guatemaly, který zařídil Patrik Schick. | foto: Reuters

Udrží Češi neporazitelnost v éře trenéra Miroslava Koubka? Od jeho nástupu jde o páté utkání.

Stadion pro téměř 50 tisíc diváků leží v nadmořské výšce téměř 1600 metrů, na což hráči ani jednoho z týmů nejsou zvyklí.

Česko a Korea se poprvé potkávají v soutěžním zápase. Vítěz se hned na úvod turnaje hodně přiblíží postupu do vyřazovací fáze, ze skupiny jdou dál první dva plus osm nejlepších týmů ze třetích míst.

Soupeři se dosud utkali ve třech přípravných duelech s vyrovnanou bilancí jednoho vítězství, porážky a remízy. V posledním vzájemném souboji před deseti lety Češi v generálce na mistrovství Evropy podlehli Korejcům v Praze 1:2.

Do zápasu ze současného výběru zasáhl jen bývalý reprezentační kapitán Vladimír Darida, proti hrál útočník Son Hung-min.

České národní mužstvo se na světovém šampionátu představí podruhé od rozdělení federace. V roce 2006 v Německu porazilo Spojené státy, ale pak podlehlo Ghaně i Itálii a do play off nepostoupilo.

Po duelu s Jižní Koreou ho čekají utkání ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem, které turnaj pořádá spolu se Spojenými státy a s Kanadou.

MS ve fotbale 2026
12. 6. 2026 4:00
Jižní Korea : Česko
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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