Stříbrní junioři se konečně vrací. Hokejisty i s Augustou přivítají na pražském letišti

Autor:
  14:33aktualizováno  15:00
Nabrali nepříjemné dvoudenní zpoždění, ale brzy budou zase doma. Část výběru hokejistů do 20 let po úspěšném světovém šampionátu v americké Minnesotě, z kterého si odvezli stříbrné medaile, přistává v pátek odpoledne na letišti v Praze. Zde je vzápětí čeká mimořádná tisková konference. Původně měla začít okolo 14.30 hodin, nakonec ale odstartuje zhruba v 16.40. Sledovat ji můžete v přímém přenosu.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Do Česka se ze zámoří tradičně vrací hráči působící v Evropě. Většina čítající hned devatenáct hokejistů se jen přemisťuje do svých klubů ve Spojených státech či v Kanadě.

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.
Zklamaní čeští hokejisté po finálové porážce se Švédskem.
Zklamaní čeští hokejisté po finálové porážce se Švédskem.
Čeští hráči smutní po porážce ve finále MS juniorů se Švédskem.
97 fotografií

Na tiskovou konferenci se tak dostaví třeba kapitán výběru Petr Sikora, útočník Matěj Kubiesa nebo obránce Tomáš Galvas. A chybět pochopitelně nebude ani realizační tým v čele s hlavním koučem Patrikem Augustou.

Jeho trenérský štáb se nyní loučí. Po dvou bronzech a stříbru, kterým v součtu s druhým místem dvacítky pod vedením Radima Rulíka rozšířil sérii medailových úspěchů na čtyři v řadě.

Národní tým na turnaji vzbudil rozruch třetí porážkou Kanady po sobě v rámci play off. Tentokrát po vítězství 6:4 v semifinále. V boji o zlato pak vyčerpaný podlehl i přes famózní závěr Švédsku 2:3.

V Praze pak měl přistát ve středu odpoledne, kvůli komplikacím s počasím se výprava o dva dny opozdila. Ale teď už je konečně tady.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.