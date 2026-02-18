Lidi by neměli jen nadávat. Voráček se po zápase opřel do hejtrů národního týmu

Nejdřív začal zvolna. Vybízel, ať hokejisté nevěší hlavy, protože českým fanouškům ukázali, že v tomto kolektivu umí podobné zápasy hrát.
Poté ale zvolil ostřejší slova.
„Ať se na mě nikdo nezlobí, ale ty řeči okolo toho, co bylo před nominací a ty všichni lidi, co chtějí mít jenom kliky na internetu... Doufám, že jim kluci alespoň trošičku zavřeli pusu,“ pronesl.
„A taky že celou tu partu, trenérský štáb i celou výpravu budou v budoucnu trošičku víc respektovat, protože tohle se mi vůbec nelíbilo,“ dodal.
Na chvíli pak zmlkl, nevyjadřoval se ani komentátor Robert Záruba. „Nemusíš k tomu nic dodávat,“ řekl mu Voráček.
„Je to o tom bejt soudržnej, držet spolu. A ne jenom nadávat, škodit a myslet si, že mám patent na rozum,“ přidal.
Mnoho fanoušků národního týmu kritizovalo absenci pár individualit v nominaci. Zejména Adama Klapky, jenž se do výběru nedostal navzdory tomu, že má v NHL stálé místo v sestavě.
Rulík vysvětloval jeho opomenutí tím, že v Calgary nehraje přesilovky ani oslabení.
Mnozí se podivovali nad výběrem třineckého obránce Tomáše Kundrátka, v několika populárních podcastech se k nominaci kriticky vyjadřovali i bývalí hokejisté.
„Ale my se nepoučíme, to bude to samý při další nominaci. Ale myslím si, že ty lidi, co by tomu mohli a měli rozumět, by mohli některý věci řešit a mluvit o nich jinak,“ završil Voráček.