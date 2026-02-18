Lidi by neměli jen nadávat. Voráček se po zápase opřel do hejtrů národního týmu

  20:05
Senzaci byli opravdu blízko, čeští hokejisté ale nakonec opouští olympijské hry po čtvrtfinálové prohře 3:4 v prodloužení s Kanadou. Podali však srdnatý výkon, což potvrdil ještě přímo ve vysílání expert České televize Jakub Voráček, jenž se opřel i do internetových kritiků.
České zklamání po prohraném zápase s Kanadou.

České zklamání po prohraném zápase s Kanadou. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Robert Záruba a Jakub Voráček.
Tváří v tvář legendám. Zdeněk Novotný při rozhovoru s Jakubem Voráčkem. „Nejsem...
Jakub Voráček na olympijském festivalu (5. února 2026)
Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. (5. února 2026)
78 fotografií

Nejdřív začal zvolna. Vybízel, ať hokejisté nevěší hlavy, protože českým fanouškům ukázali, že v tomto kolektivu umí podobné zápasy hrát.

Poté ale zvolil ostřejší slova.

„Ať se na mě nikdo nezlobí, ale ty řeči okolo toho, co bylo před nominací a ty všichni lidi, co chtějí mít jenom kliky na internetu... Doufám, že jim kluci alespoň trošičku zavřeli pusu,“ pronesl.

„A taky že celou tu partu, trenérský štáb i celou výpravu budou v budoucnu trošičku víc respektovat, protože tohle se mi vůbec nelíbilo,“ dodal.

Robert Záruba a Jakub Voráček.

Na chvíli pak zmlkl, nevyjadřoval se ani komentátor Robert Záruba. „Nemusíš k tomu nic dodávat,“ řekl mu Voráček.

„Je to o tom bejt soudržnej, držet spolu. A ne jenom nadávat, škodit a myslet si, že mám patent na rozum,“ přidal.

Mnoho fanoušků národního týmu kritizovalo absenci pár individualit v nominaci. Zejména Adama Klapky, jenž se do výběru nedostal navzdory tomu, že má v NHL stálé místo v sestavě.

Rulík vysvětloval jeho opomenutí tím, že v Calgary nehraje přesilovky ani oslabení.

Mnozí se podivovali nad výběrem třineckého obránce Tomáše Kundrátka, v několika populárních podcastech se k nominaci kriticky vyjadřovali i bývalí hokejisté.

„Ale my se nepoučíme, to bude to samý při další nominaci. Ale myslím si, že ty lidi, co by tomu mohli a měli rozumět, by mohli některý věci řešit a mluvit o nich jinak,“ završil Voráček.

