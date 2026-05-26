MS v hokeji 2026: Jak si Česko poradí s favoritem? Kde sledovat duel s Kanadou?

Tým plný hvězd a největší favorit na zlato. Kanada je posledním soupeřem českých hokejistů ve skupině B na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka ještě hraje o druhé místo, musel by však získat víc bodů než Norové proti Dánsku. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko – Kanada sledovat živě, vzájemnou bilanci a další informace.

Dominik Pavlát v utkání proti Norsku. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Česko – Kanada v TV

Přímý přenos utkání Česko – Kanada vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 19:40. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.

Datum:úterý 26. května 2026 ve 20:20
Dějiště:BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
TV přenosČT sport, Oneplay

Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Na trapas rychle zapomněli a ve třetím zápase porazili Švédsko 4:3.

Aby to nadšení fanoušci neměli tak jednoduché, přišlo další trápení s papírově výrazně slabším soupeřem. Utkání s Itálií však národní tým zvládl otočit na 3:1 a následovala vítězná bitva 3:2 se Slováky. S jistotou postupu do čtvrtfinále pak Češi nastoupili proti Norsku, zápas vůbec nezvládli a prohráli 1:4.

Kanada na úvod přestřílela Švédsko 5:3, potom si připsala dvě pohodlná vítězství nad outsidery. Itálii porazila 6:0 a Dánsko 5:1. Největší potíže zatím měla s výborným Norskem, které udolala až po prodloužení 6:5. Následovaly výhry proti Slovinsku 3:1 a Slovensku 5:1.

Vzájemná bilance Česka a Kanady na MS

  • Týmy se na světovém šampionátu potkaly sedmadvacetkrát. Češi vyhráli dvanáctkrát, Kanaďané patnáctkrát.
  • V posledních letech se Čechům proti Kanadě nedaří. Neporazili ji od roku 2010 a na kontě mají devět proher za sebou.
POSLEDNÍCH 5 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ NA MS
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2024 (základní skupina)Kanada – ČESKO 4:3PP
MS 2023 (základní skupina)Kanada – ČESKO 3:1
MS 2022 (semifinále)Kanada – ČESKO 6:1
MS 2019 (semifinále)Kanada – ČESKO 5:1
MS 2017 (základní skupina)ČESKO – Kanada 1:4

TV program MS v hokeji na úterý 26. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
12:00Norsko – DánskoČT sportOndřej Zamazal, Jan Procházka
12:10Maďarsko – LotyšskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
15:40Švédsko – SlovenskoČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
16:10USA – RakouskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
19:40ČESKO – KanadaČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Švýcarsko – FinskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN

