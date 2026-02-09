ONLINE: Česko - Kanada. Hokejistky čeká na závěr skupiny jasný favorit

Autor:
  16:11aktualizováno  16:11
České hokejistky zakončují skupinovou fázi na olympijských hrách. V posledním klání je čeká zámořský gigant z Kanady, proti velkému favoritovi se pokusí o zázrak. Zápas začíná ve 21.10, sledovat ho můžete v podrobné reportáži online.
Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól spolu s brankářkou (8. února 2026)

Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól spolu s brankářkou (8. února 2026) | foto: Reuters

Klára Peslarová úspěšně brání proti Finkám (8. února 2026)
Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól (8. února 2026)
Natálie Mlýnková střílí druhý gól zápasu (8. února 2026)
Tereza Pištěková slaví se spoluhráčkami gól proti Finsku.
32 fotografií

Češky mají díky nastavenému systému v turnaji jistý postup do čtvrtfinále, stále však hrají o postavení v tabulce. Ve třech zápasech získaly čtyři body, na dálku svádí souboj především se Švýcarskem a Finskem.

Případný překvapivý úspěch proti Kanadě by je mohl v pořadí vystřelit výše, papírové předpoklady ale Češkám moc šancí nedávají.

ONLINE: Česko – Švýcarsko

Sledujte poslední skupinový zápas žen od 21.10 podrobně

Zámořský celek nemívá s národním týmem problémy, dřív nebo později český odpor dokáže zlomit. Třeba jako na posledním mistrovství světa, kdy Češky po dvou třetinách držely nadějný stav 1:2, nakonec však padly jasně 1:7.

Vědí, že je čeká mimořádně náročný duel. Vstoupí do něj alespoň s pocitem jednoho vítězství v zádech, které zaznamenaly v neděli večer proti Finkám.

„Porazily jsme silný tým a vzaly to zodpovědně. Teď jdeme na Kanadu, to bude zase o krok dva intenzivnější a bruslivější,“ hlásila kapitánka Aneta Tejralová.

Zatímco Češky proti Kanadě završují skupinový program, zámořské soupeřky se pouští do teprve druhého zápasu. O ten první přišly kvůli noroviru ve finské kabině, zápas organizátoři odložili.

V sobotu si se Švýcarkami poradily s přehledem 4:0.

Jak si povedou proti svěřenkyním Carly MacLeodové?

Olympiáda - hokej ženy
Skupina A 9. 2. 2026 21:10
Kanada Kanada : Česko Česko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.