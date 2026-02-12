Hokej na ZOH 2026 Česko - Kanada: Kde a kdy sledovat zápas v televizi?

Autor:
  14:54
Čeští hokejisté vstupují do olympijského turnaje a hned je čeká souboj s největším favoritem na zlaté medaile. Kdy a kde sledovat zápas mezi Českem a Kanadou živě - ale i další užitečné informace - najdete v našem přehledu.

David Pastrňák by měl být jednou z hlavních postav českého výběru. | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat hokej Česko – Kanada v TV?

Zápas českých hokejistů proti Kanadě můžete živě sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 2 nebo na platformě HBO Max.

Atraktivní souboj přineseme také v podrobné online reportáži na iDNES.cz.

Datum:čtvrtek 12. února 2026 od 16:40
Dějiště:Hokejová aréna Santa Giulia v Miláně
TV přenosČT sport, Eurosport 2, HBO Max

💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Čtvrteční TV program v hokeji na ZOH 2026

ČasZápasProgram
12:10Švýcarsko – FrancieČT sport Plus
16:30ČESKO – KanadaČT sport
21:00Lotyšsko – USAČT sport
21:10Německo – DánskoČT sport Plus

Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Vzájemná bilance Česka a Kanady na ZOH

  • Soupeři se na olympijských hrách střetli šestkrát. Kanada slavila tři výhry, Češi se radovali dvakrát, jeden souboj skončil nerozhodně. Všechny duely byly velmi vyrovnané.
  • První vzájemný zápas na ZOH proběhl v roce 1994 ve čtvrtfinále v Lillehammeru, kde Češi podlehli Kanaďanům 2:3.
  • Na olympiádě v Pchjongčchangu se týmy potkaly dvakrát. Ve skupině vyhráli po nájezdech Češi, ve čtvrtfinále už se radovala Kanada.

Zápasy Česka a Kanady na olympijských hrách:

Rok (ZOH)ZápasVýsledekFáze turnaje
1994 LillehammerKanada – ČESKO3:2čtvrtfinále
1998 NaganoKanada – ČESKO1:2 (SN)semifinále
2002 Salt Lake CityČESKO – Kanada3:3základní skupina
2006 TurínKanada – ČESKO3:2základní skupina
2018 PchjongčchangČESKO – Kanada3:2 (SN)základní skupina
2018 PchjongčchangKanada – ČESKO6:4zápas o 3. místo
2026 Milano–CortinaČESKO – Kanadabude se hrátzákladní skupina

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.