Do velkých rošád se Radim Rulík nepouštěl. Oproti duelu s Dánskem provedl v sestavě jen jednu změnu, jako sedmý obránce se do sestavy na úkor Jiřího Ticháčka vrací Tomáš Kundrátek.
Branku už počtvrté na hrách střeží Lukáš Dostál, jenž vychytal i osmifinálovou výhru 3:2 nad Dánskem.
Ani úterní výkon proti severskému outsiderovi ale nešlo považovat za povedený. Národní tým sice proklouzl mezi nejlepší osmičku, v závěru se ovšem pořádně strachoval o výsledek.
Mezi střelce se zapsali Martin Nečas, David Kämpf a kapitán Roman Červenka. K postupu pomohl i Lukáš Dostál, který zastavil několik slibných možností soupeře.
Sestava Česka
Dostál (Vladař) – Šimek, Hronek, Kempný, Gudas, Špaček, Rutta, Kundrátek – Červenka, Sedlák, Pastrňák – Chlapík, Kämpf, Nečas – Palát, Hertl, Kaše – Flek, Tomášek, Stránský – Kubalík
„Bylo to mdlé, bez energie. Pan Rulík po druhé třetině zvedl hlas, že to takto nejde, že nehrajeme individuální sport. Musíme se probrat, jinak to bude ostuda,“ hlásil Radim Šimek.
I jeho slova ukazují, že hokejisté mají stále co zlepšovat. Ve středu odpoledne ale v Miláně budou čelit jednomu z nejsilnějších reprezentačních výběrů v historii.
Znovu, už podruhé v rozmezí sedmi dnů. Ve skupině zámořskému gigantovi vzdorovali jen v první třetině, utkání skončilo jednoznačným výsledkem 5:0.
Kanada si po českém výběru hravě poradila i se Švýcarskem (5:1) a s Francií (10:2), do čtvrtfinále prošla naprosto hladce. Ukázala, jak našlapané mužstvo do Itálie přivezla.
V jeho čele stojí těžko polapitelný Connor McDavid, jeden z nejlepších hokejistů současnosti, který s devíti body (2+7) vede tabulku produktivity celého turnaje.
Zvládnou Češi hvězdu z Edmontonu a její parťáky zastavit?
3:05 M. Celebrini (C. McDavid)
8:34 L. Sedlák (R. Červenka, R. Gudas)
J. Binnington - C. Makar, D. Toews - D. Doughty, T. Harley - C. Parayko, T. Sanheim - S. Theodore - T. Wilson, C. McDavid, M. Celebrini - N. Suzuki, N. MacKinnon, B. Hagel - M. Stone, S. Crosby, M. Marner - S. Reinhart, B. Horvat, B. Marchand - S. Jarvis
L. Dostál - F. Hronek, R. Šimek - R. Gudas, M. Kempný - J. Rutta, D. Špaček - T. Kundrátek - D. Pastrňák, L. Sedlák, R. Červenka - M. Nečas, D. Kämpf, F. Chlapík - O. Kaše, T. Hertl, O. Palát - M. Stránský, D. Tomášek, J. Flek - D. Kubalík
