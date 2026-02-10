Kanadská tragédie? Češka zranila hvězdu, která v jedné lajně nastupuje s manželkou

  16:33
Dokráčely k pohodové výhře 5:1. Dá se říct, že podle očekávání. Přesto měly kanadské hokejistky důvod ke smutku, když už v první třetině souboje s Češkami přišly o kapitánku a legendu Marie-Philip Poulinovou. A do zbytku olympijského turnaje tak musí řešit nepříjemné komplikace.
Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová se zvedá z ledu po zákroku Kristýny Kaltounkové v utkání s Češkami.

Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová se zvedá z ledu po zákroku Kristýny Kaltounkové v utkání s Češkami. | foto: AP

Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová při rozbruslení před utkáním s...
Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová při rozbruslení před utkáním s...
Brankářka Michaela Hesová v akci během zápasu na zimních olympijských hrách (9....
Noemi Neubauerová v akci s Kanaďankou Sarah Nurseovou během zápasu na zimních...
Po necelých devíti minutách zápasu si Poulinová s Kristýnou Kaltounkovou nejprve vyměnily několik háčků u branky.

Když se pak kanadská forvardka rozjela k mantinelu, schytala od Kaltounkové náraz ramenem na rameno. V ženském hokeji, obzvláště na mezinárodních akcích, se jedná o zakázaný zákrok. Takzvané pozdní dohrání.

„Je to součást mé hry. A když nehraju fyzicky, ubírá mi to na kvalitě, a to nechci. Samozřejmě ale existuje hranice, kterou nesmím překročit, abych nepoškodila svůj tým,“ líčila Kaltounková.

A zatímco česká útočnice mířila na trestnou lavici a čelila dotírání kanadských soupeřek, Poulinová zůstala klečet na ledové ploše a v její tváři jste mohli vyčíst bolestivou grimasu. Nakonec se však dokázala zvednout a s viditelným belháním se dostat na střídačku.

Posléze naskočila i do nabídnuté přesilové hry, zapojila se do kombinace, avšak poté se naskytl neobvyklý obrázek. Poulinová se při početní výhodě odpojila od spoluhráček a zamířila ke střídačce.

A vzápětí kanadská kapitánka odešla rovnou do kabiny.

Kanaďanka Laura Staceyová oslavuje třetí gól jejího týmu v zápasu proti Česku na zimních olympijských hrách. (9. února 2026)

„Naši střídačku to zasáhlo. Podívaly jsme se na sebe a všechny jsme měly ten stejný pocit,“ přiblížila Laura Staceyová, autorka třetího gólu.

A když před úvodní sirénou přidala čtvrtou trefu zámořských favoritek Julia Goslingová, bylo o osudu zápasu rozhodnuto. Stejná hráčka se pak prosadila ještě jednou, se dvěma zásahy by tak její výkon patřil mezi hlavní události duelu.

Jenže tou se na straně obhájkyň zlata z Pekingu stal zdravotní stav Poulinové. Legendy světového hokeje, jež je považována za dost možná nejlepší hráčku historie.

Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová při rozbruslení před utkáním s Češkami.

Je na svých pátých olympijských hrách, třikrát je ovládla. Pozoruhodný je její zápis z finálových bitev pod pěti kruhy, když ve všech třech utkáních vstřelila vítězný gól.

I proto si vysloužila přezdívku „Captain Clutch“. Ve volném překladu „kapitánka klíčových momentů“.

Nelze se tak divit, že její výpadek spoluhráčky i příznivce tolik zasáhl. Ve druhém vystoupení na turnaji zvládla za sedm střídání odehrát celkem pouze čtyři minuty a jednu sekundu.

Z kabiny se ještě v průběhu úvodního dějství vrátila na střídačku a parťačky alespoň podporovala.

„Znám ji, chtěla být zpátky s námi a vidět, přes co všechno se dokáže vrátit,“ hlásila Brianne Jennerová, která proti českému týmu zapsala dvě asistence.

Do hry ovšem Poulinová po návratu nezasáhla a kanadská reprezentace později potvrdila, že už se do zápasu ani nevrátí. Bližší informace aktuálně nejsou známé.

Marie-Philip Poulinová

„Tohle samozřejmě nevidíte rádi, obzvláště u ní, naší lídryně. Ale už tolikrát nás povzbudila, že nyní bylo na nás, abychom ji podpořily a vyhrály pro ni,“ doplnila Staceyová.

Jestli odstoupení Poulinové někoho zasáhlo nejvíce, je to právě ona. Od konce září 2024 jsou totiž spolu v manželském svazku. A kromě osobní roviny si rozumí i v té sportovní, na spolupráci z klubového působení navazují také v reprezentaci, kde nastupují v elitním útoku.

Staceyová si však už po úvodních momentech utkání proti Češkám musela zvykat na jinou formaci. I vzhledem k rodinné blízkosti však doufá, že se ve zbytku turnaje po boku manželky ještě představí.

Kanadu navíc už v úterý od 20.10 čeká ostře sledovaný duel zámořských velmocí proti Spojeným státům. A pár hodin před úvodním buly je jasné, že Poulinová v něm bude chybět.

Stihne se legenda vrátit alespoň na klíčové bitvy v play off?

Kanadská tragédie? Češka zranila hvězdu, která v jedné lajně nastupuje s manželkou

Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová se zvedá z ledu po zákroku Kristýny...

