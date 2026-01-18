Hokejistky čeká na MS do 18 let zápas o bronz, v semifinále nestačily na Kanadu

  11:43aktualizováno  11:43
České hokejistky utrpěly v semifinále mistrovství světa do 18 let debakl 1:8 s domácí Kanadou a čeká je stejně jako loni zápas o bronz. Utkají se v něm v neděli od 20:30 SEČ se Švédskem, které ještě o gól větším rozdílem podlehlo výběru USA (1:9). Oba zámořské celky se utkají v noci na pondělí v repríze loňského finále. Američanky usilují o desátý titul, Kanaďankám by úspěšná obhajoba vynesla devátou trofej.

ilustrační snímek | foto: Jessica GowováAP

Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského se proti domácím favoritkám prosadily pouze v úvodu závěrečné třetiny, kdy Lucie Šindelářová svým třetím gólem na turnaji snížila ve vlastním oslabení na 1:3.

Kanaďanky se předtím prosadily třikrát během úvodních šesti minut zápasu a inkasovaný gól jako kdyby je probral. V následující čtyřminutovce třemi góly ukončily dlouhou neprůstřelnost brankářky Veroniky Ortové, která po nepovedeném úvodu nahradila Lili Chmelařovou, a odmítly možnou dramatickou koncovku.

Utkání se Švédkami bude reprízou zápasu o bronz z loňského šampionátu ve Finsku. Český tým tehdy zvítězil po obratu 2:1.

Elitní skupinu MS nečekaně opouští Finsko, které v sobotu podlehlo v zápase o udržení Maďarsku 5:7.

Mistrovství světa hokejistek do 18 let

Sydney (Kanada)

Semifinále:
Kanada - Česko 8:1 (3:0, 0:0, 5:1)
Branky: 3. a 45. McCulloughová, 6. a 60. Piggottová, 42. a 43. Milaniová, 5. Aubinová, 50. Ismaelová - 41. Šindelářová.
USA - Švédsko 9:1 (2:0, 5:0, 2:1)

