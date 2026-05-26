ONLINE: Česko - Kanada 0:0. Pomůžou jen tři body, Pavlát poprvé zasahuje

  20:00aktualizováno  20:23
Z jakého místa postoupí čeští hokejisté do čtvrtfinále mistrovství světa? O tom rozhoduje až poslední den skupiny B. Národní tým bojuje ve Fribourgu od 20.20 o druhou pozici, kterou získá jen výhrou v základní době. Proti ale stojí Kanada. Ta už má první místo jisté, stále je ale jasným favoritem. Vzdorovat jí bude i brankář Dominik Pavlát. Jak si svěřenci Radima Rulíka povedou? Utkání sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

Hlavní trenér Radim Rulík v debatě s asistentem Jiřím Kalousem v utkání s Norskem. | foto: ČTK

Češi díky Dánsku stále zůstávají ve hře o druhé místo. Seveřané srovnali bitvu s Norskem v poslední vteřině a připravili ho o bod. To znamená, že hokejisté za ním zaostávají o dva.

Poslední skupinový duel MS v hokeji 2026 sledujeme od 20.20 podrobně

Vzhledem k důležitosti vzájemného klání, které Norové zvládli poměrem 4:1, tak hokejisté musí k jejich přeskočení vyhrát v základní hrací době.

Pokusí se o to opět s Pavlátem v brance, Josef Kořenář totiž s blíže nespecifikovaným zraněním stále není fit. V sobotu proti Slovensku schytal zásah na klíční kost, v neděli ale trénoval.

Sestava

Pavlát (Kváča) – Kempný, Hronek, Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Ščotka, T. Galvas – Červenka, Sedlák, D. Voženílek – Blümel, Tomášek, Flek – D. Kubalík, Melovský, M. Kaut – O. Beránek, Černoch, Chmelař.

„Ještě to není do zápasu. Je to něco jako dřív s Michalem Kempným. Cítí se výrazně lépe, ale teď ještě nebude, bude chytat Dominik,“ poznamenal asistent trenéra Jiří Kalous, který zároveň zmínil, že sestavu tvoří osm obránců a dvanáct útočníků, mimo zůstávají Michal Kovařčík s Janem Mandátem. „Dál věříme, že všichni kluci směrem ke čtvrtfinále budou v pořádku a budou moct eventuálně zasáhnout do hry.“

Pavlát si poprvé vyzkouší duel s favoritem. Dosud chytal v nepovedeném duelu se Slovinci (2:3P) a podržel při vydřeném vítězství nad Itálií (3:1). Zároveň stál mezi třemi tyčemi i u zatím nejhoršího týmového výkonu proti Norům, kterým si český výběr tak moc zavařil.

Nevyšel už úvod zápasu, když po necelých sedmi minutách ztrácel dvě branky. Soupeř nejprve potrestal chybnou rozehrávku Filipa Hronka, později využil i přečíslení.

A ačkoliv Jaroslav Chmelař ještě v úvodním dějství zařídil snížení, Seveřané nakonec stvrdili triumf a postup do čtvrtfinále dalšími dvěma zásahy v závěrečné třetině.

„Hráli jsme s menší energií a bojovností v osobních soubojích. Soupeř byl daleko silnější, rychlejší ve všem, takže stejně byla otázka času, kdy se to otočí proti nám,“ líčil po utkání Rulík.

Jeho svěřence nyní čeká zatím nejtěžší výzva. Už jistý vítěz skupiny Kanada, která zatím ztratila jediný bod po výhře s Norskem v prodloužení. Jinak ale tým kolem Sidneyho Crosbyho, Macklina Celebriniho či Marka Scheifeleho potvrzuje svoji sílu.

„Musíme změnit týmový přístup a výkon. Jednoznačně. Může se nám zápas nepovést, můžeme ho prohrát, ale potřebujeme daleko lepší týmový výkon. Připravit se tím na nejdůležitější zápas, což je čtvrtfinále,“ burcuje kouč Rulík.

S trenérským štábem si dal poradu, hráčům zrušili rozbruslení a dopřáli předzápasové volno na týmovou procházku, oběd a relax.

Program MS v hokeji 2026

Oba týmy se naposledy setkaly ve čtvrtfinále olympijského turnaje, tehdy se nakonec z triumfu 4:3 v prodloužení radoval zámořský favorit. Stejný výsledkem dopadlo i poslední střetnutí na mistrovství světa v Praze před dvěma lety.

Zvládne nyní český tým složitou situaci?

„Cítím odhodlání. Cítíme to všichni. Nikomu to není jedno, ani nebylo v průběhu šampionátu,“ podotkl Kalous. „Blíží se vyvrcholení turnaje, chceme udělat dobrý výsledek. A tomu musíme jít naproti.“

Mistrovství světa v hokeji 2026
26. 5. 2026 20:20
Zápas probíhá
Česko : Kanada 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
D. Pavlát - F. Hronek, M. Kempný - T. Cibulka, L. Hájek - M. Alscher, J. Ticháček - J. Ščotka, T. Galvas - D. Voženílek, L. Sedlák, R. Červenka - J. Flek, D. Tomášek, M. Blümel - M. Kaut, M. Melovský, D. Kubalík - J. Chmelař, J. Černoch, O. Beránek
Sestavy:
J. Greaves - E. Bouchard, P. Wotherspoon - D. DeMelo, M. Rielly - Z. Whitecloud, D. Nurse - D. Mateychuk - D. Cozens, M. Celebrini, S. Crosby - G. Vilardi, R. Thomas, M. Scheifele - D. Holloway, R. O’Reilly, J. Tavares - C. Brown, F. Minten, P. Martone - D. Mercer

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

