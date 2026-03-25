Sudí z derby, primátor Karviné i jiné známé tváře. Jak figurují v korupční kauze?

Jan Wolf – primátor Karviné
Kvůli jeho zapojení má fotbalová kauza přesah i do politiky.
Právě karvinský primátor a předseda představenstva městského fotbalového klubu si údajně skrz úplatky pojistil, aby slezský klub na jaře 2024 nesestoupil z nejvyšší soutěže. Nejprve podle zprávy etické komise Karviná nabídla úplatek rozhodčím Všetečkovi a Zelinkovi, aby ovlivnili její záchranářský souboj s Českými Budějovicemi.
Zároveň prý nabídl Wolf úplatek 100 tisíc korun a příslib přestupu do Karviné záložníkovi Samuelu Šigutovi, tehdejšímu hráči Českých Budějovic. Obdobnou nabídku adresoval i Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy proti Vyškovu.
Oba měli zápasy svými výkony ovlivnit ve prospěch Karviné, do slezského klubu nakonec přestoupil jen Šigut.
Wolf je primátorem Karviné od roku 2018, dříve působil v České straně sociálně demokratické, posléze SOCDEM, ze které začátkem roku 2026 vystoupil a je nestraníkem. Pravidelně se řešil jeho střet zájmů, kdy měl být podle serveru Forum 24 skutečným vlastníkem Karviné, přičemž svůj majetkový stav nehlásil v době, kdy se hlasovalo o dotacích.
Samuel Šigut – záložník Karviné
Z aktivnější hráčů to vůbec nejznámější jméno. Třiadvacetiletý Šigut je od loňské zimy jednou z opor Karviné a spekulovalo se o jeho letním přestupu do Slavie. K tomu ale takřka určitě nedojde.
V pěti případech je podezřelý z narušení regulérnosti soutěže a také úplatkářství, za což mu hrozí zákaz činnosti až na 20 let, vyloučení z asociace a také peněžitá pokuta až 10 milionů korun.
K prohřeškům prý došlo mezi lety 2023 až 2024, kdy kopal za Opavu a Budějovice.
Právě v jejich dresu měl před vzájemným zápasem s Karvinou přijmout úplatek 100 tisíc od primátora moravskoslezského města Jana Wolfa a spolu s ním příslib přestupu, pokud Budějovice sestoupí.
Jan Všetečka – ligový rozhodčí
Třiatřicetiletý sudí, který v této sezoně odřídil sedm zápasů nejvyšší soutěže včetně podzimního derby Sparty se Slavií a dalším 11 přihlížel jako asistent u videa, je podezřelý, že jako hlavní ovlivnil důležitý záchranářský souboj mezi Karvinou a Budějovicemi z března 2024.
To je mimochodem zápas, v němž údajně úplatek přijal také Šigut.
Všetečka tehdy v nastavení za Alliho ruku penaltu, z níž pak karvinský Iván vstřelil vítězný gól na 2:1.
Miroslav Zelinka – ligový rozhodčí
Dlouholetý 45letý ligový rozhodčí už v této sezoně dohlíží na zápasy pouze jako asistent u videa (24krát jako videorozhodčí, sedmkrát jako asistent videorozhodčího).
Je podezřelý stejně jako Všetečka v souvislosti se zápasem Karviné s Budějovicemi, během kterého byl u videa. Všetečkův penaltový verdikt tehdy nerozporoval.
„Rozhodčí nám to vysvětlil tak, že se Alli otáčel a zvýšil objem těla rukou. Že ji měl od těla,“ říkal tehdy budějovický kouč Jiří Lerch.
Jan Petřík – ligový rozhodčí
Petřík v letošní sezoně řídil tři zápasy a devatenáctkrát byl u videa. V minulé sezoně víc než měsíc pauzíroval poté, co jako VAR nezvládl utkání Plzně s Libercem.
Etická komise ho vyšetřuje za narušení regulérnosti a úplatkářství v souvislosti se dvěma druholigovými zápasy Opavy před třemi lety.
Před zápasem z května 2023 proti Varnsdorfu měl přijmout úplatek ve výši 200 tisíc korun, podílet se na tom měl i šéf opavského klubu Martin Latka. Podruhé prý přijal úplatek v minimální výši 30 tisíc korun před utkáním se Zbrojovkou Brno ze září téhož roku.
Simon Vejtasa – ligový rozhodčí
Ze čtyř podezřelých prvoligových rozhodčích ten nejméně zkušený. V nejvyšší české soutěži řídil pouhé dva zápasy - jeden v minulé sezoně, druhý v této - v srpnu mezi Zlínem a Mladou Boleslaví (3:2).
Je vyšetřován v souvislosti s utkáním mezi béčkem Baníku a Frýdkem-Místkem ze října 2022 za narušení regulérnosti soutěže a úplatkařství, „jichž se mohl dopustit ve stadiu pokusu tím, že se za úplatek přislíbený Jakubem Prokešem pokus dané utkání ovlivnit.“
Kromě rozhodcování působí také jako marketingový manažer hokejové Olomouce.
Lukáš Hála – hráčský agent
Jeho jméno se v souvislosti se sázkařskými podvody objevilo naposledy před čtyřmi lety. Tehdy vyšlo najevo, že měl iniciovat operaci, v rámci níž si Marek Vintr, tehdejší útočník brněnské Zbrojovky, nechal úmyslně udělit žluté karty.
Na úmyslné dvě Vintrovy žluté měl mít vsazeno buď sám útočník, či nějaký jeho komplic. Už tehdy bylo jasné, že Vintr je spíš oběť většího a organizovanějšího komplotu.
Teď se Hálovo jméno dostává na seznam etické komise znovu.
S manipulováním zápasů má údajně spousty zkušeností. Tehdy však ještě neměl licenci, takže ho komise trestala jen pokutou za to, že se nedostavil k řízení. Tentokrát má hned několikanásobný problém.
Vyšetřován je hned v patnácti případech, ve kterých měl prostřednictvím domluvy, či jinak ovlivnit zápasy v nižších či dorosteneckých soutěžích. Naposledy měl v září 2025 ovlivnit prostřednictvím rozhodčího Josefa Tomance po vzájemné dohodě s Jakubem Prokešem zápas Zbrojovka Brno B - FK Hodonín.
Martin Latka – spolumajitel druholigové Opavy
Problém má i dvojnásobný mistr ligy se Slavií.
Podle zveřejněných podkladů etické komise FAČR ovlivnil dva zápasy druhé nejvyšší soutěže v roce 2023. Ke konci sezony údajně nabídl úplatek v hodnotě 200 tisíc korun sudímu Petříkovi, který řídil zápas Opavy s Varnsdorfem (2:1).
S Petříkem měl Latka spolupracovat i na utkání se Zbrojovkou, kdy mu údajně nabídl 30 tisíc korun. Opava zvítězila opět 2:1, nicméně důvod ovlivnění není zřejmý.
Latkovi nyní hrozí zákaz činnosti až na dvacet let a peněžitý trest.
Bývalý slávistický obránce působil také v mládežnické reprezentaci, zahrál si i v Premier League za Birmingham či v druhé bundeslize za Düssledorf.
Pavel Býma – bývalý sudí a někdejší šéf Zlínska
Bývalý rozhodčí Býma kromě Valašského Meziříčí působil také jako funkcionář v Otrokovicích a už dvakrát přejmenovaném klubu FC Zlínsko, který na startu aktuální sezony opustil Moravskoslezskou fotbalovou ligu a zamířil do okresu poté, co mu dosluhující výkonný výbor FAČR zatrhl na posledním zasedání před volbami prodej třetiligové licence do Zábřehu.
Býma je podezřelý z šesti případů narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství ovlivněním zápasů Zlínska pro sázkové účely mezi lety 2022 až 2025.
Zlínsko v MSFL působilo od roku 2015 nepřetržitě deset sezon, jeho maximem bylo druhé místo z roku 2023. V té době už si klub za sebou táhl špatnou pověst, když několikrát uvázl v sítích zahraničních společností, které hlídají podezřelé live sázky na internetu.
„Ukázaná platí. Ať někdo přinese důkazy,“ připomněl Býma, že vyšetřování fotbalové asociace nikdy neskončilo u policie. „A podezřelé byly i zápasy jiných týmů,“ doplnil muž, který klubu nadále pomáhal. Spojený je i s odloženou kauzou „Křetínského kabely“.
Společně s kolegou Tomášem Adámkem tenkrát líčili, jak měli za úplatu ovlivnit ligový duel Jablonec – Plzeň. Nikdy se nic neprokázalo. V civilu Býmovi hrozilo šestileté vězení, protože svůj penzion ve Valašském Meziříčí proměnil v pokerové doupě. Nakonec dostal podmínku.
Matyáš Moučka – hráč rezervy Baníku Ostrava
Devatenáctiletý Moučka v této sezoně odehrál jeden zápas za béčko Baníku a dvakrát nastoupil za devatenáctku.
Podezřelý je z toho, že mohl loni v květnu svým výkonem ovlivnit duel do 19 let mezi Libercem a Baníkem „za úplatu poskytnutou Jakubem Prokešem, Lukášem Hálou a Jiřím Remiášem.“
Hála je hráčským agentem, který byl už v minulosti čelil podezřením z manipulace zápasů, Remiáš je také bývalým mládežnickým hráčem v Baníku a Prokeš je funkcionářem ve Znojmě.
„Klub se důrazně distancuje od jakéhokoli jednání, které je v rozporu s principy fair play, integrity soutěže a etickými pravidly fotbalu. Takové chování je v přímém rozporu s hodnotami, které Baník dlouhodobě zastává a prosazuje,“ reagoval ostravský klub v prohlášení s tím, že zároveň respektuje presumpci neviny.
Matěj Hýbl – obránce rezervy Karviné
Další hráč Karviné, jedenatřicetiletý Hýbl však do klubu přišel až letos v únoru a hrál pouze za B-tým.
Se Šigutem se potkal v Opavě a oba jsou podezřelí ve dvou totožných zápasech (proti Líšni z jara 2023 a přípravný zápas s Vratislaví z léta téhož roku, pozn. redakce).
Hýbl pak ještě čelí podezřením etické komise z toho, že o pár týdnů později přípravu proti Startu Brno „ovlivnil svým výkonem podle domluvených instrukcí, tedy že v utkání padnou nejméně 4 branky“.