ONLINE: Česko - Lotyšsko 2:1. Osmnáctka v boji o bronz otáčí skóre, trefuje se Huk

Osmnáctka na cenný kov dosáhla naposledy v roce 2014, kdy získala stříbro. Ve finále tehdy nestačila na Spojené státy, v silném týmu hráli David Pastrňák, Pavel Zacha, Jakub Vrána, Michael Špaček, Filip Chlapík nebo gólmanské trio Vaněček, Vladař, Vejmelka.
Od té doby výběr do 18 let v bitvě o bronz dvakrát neuspěl, nyní má pod vedením kouče Jana Tomajka třetí možnost.
Čelí Lotyšsku, které se ve čtvrtfinále postaralo o obrovské překvapení, když zdolalo 5:2 USA. V semifinále poté jen těsně nestačilo na domácí Slovensko (0:1).
Češi v pátek sahali po finále, nakonec i oni padli, po výhře v prodloužení se z postupu radovali Švédové.
„Samozřejmě jsme zklamaní, ale musíme to rychle hodit za hlavu, přepnout do jiného módu a být v sobotu nachystaní na zápas o bronz,“ hlásil po prohře Tomajko.
„Jako tým máme dobrý turnaj, dostali jsme se po čtyřech letech do bojů o medaile, a to se taky počítá. Jestli vyjde medaile, bude to o to sladší,“ říkal zase brankář Martin Psohlavec.
14:26 Tománek (Michálek, Byrtus)
15:06 Huk (Tomek, Ruml)
11:23 Klaucāns (Rutkis, Obuks)
Sklenička (Psohlavec) – Michálek, Vaněček, Nedorost, Ruml (A), Hora, Byrtus – Tománek (A), Tomek (C), Šebesta – Klaus, Řehák, Řípa – Katolický, Šichtař, Hartl – Sedláček, Huk, Holejšovský – Kubín, Trefný.
Plūmiņš (Nikitins) – Laugalis, Laganovskis, Erdmanis-Hermanis, Klavinš, Luks, Lisovskis, S. Kruminš – Avotiņš, Murnieks (A), Reidzāns (A) – Obuks, Klaucāns, Rutkis – Upenieks, Rots, Tarvids (C) – E. Kruminš, Tamenieks, Losanš – Danilovš.
Rozhodčí: Hyvarinen (FIN), Wedin (SWE) – Schafer (USA), Sorholm (SWE)