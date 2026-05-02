ONLINE: Česko - Lotyšsko 2:1. Osmnáctka v boji o bronz otáčí skóre, trefuje se Huk

Autor:
  15:27aktualizováno  15:34
Čeští hokejisté do 18 let hrají poslední utkání na mistrovství světa. Od 15 hodin bojují o bronz proti Lotyšsku a touží ukončit dlouhé čekání na medaili. Povede se jim to? Sledujte zápas v podrobné reportáži online.
Matěj Tománek slaví se spoluhráči na střídačce druhý gól v 15. minutě...

Matěj Tománek slaví se spoluhráči na střídačce druhý gól v 15. minutě semifinálového utkání proti Švédsku na mistrovství světa hráčů do 18 let. | foto: IIHF.com

Petr Tomek slaví se spoluhráči úvodní gól semifinálového zápasu proti Švédsku...
Bosse Meijer ze Švédska se raduje z vítězného gólu na 4:3 v prodloužení...
Zklamaný český kapitán Petr Tomek po prohraném semifinále se Švédskem na...
Elton Hermansson ze Švédska slaví vyrovnávací gól na 1:1 proti českému týmu v...
Osmnáctka na cenný kov dosáhla naposledy v roce 2014, kdy získala stříbro. Ve finále tehdy nestačila na Spojené státy, v silném týmu hráli David Pastrňák, Pavel Zacha, Jakub Vrána, Michael Špaček, Filip Chlapík nebo gólmanské trio Vaněček, Vladař, Vejmelka.

Od té doby výběr do 18 let v bitvě o bronz dvakrát neuspěl, nyní má pod vedením kouče Jana Tomajka třetí možnost.

ONLINE: Česko – Lotyšsko

Sledujte od 15 hodin zápas o bronz na MS do 18 let

Čelí Lotyšsku, které se ve čtvrtfinále postaralo o obrovské překvapení, když zdolalo 5:2 USA. V semifinále poté jen těsně nestačilo na domácí Slovensko (0:1).

Češi v pátek sahali po finále, nakonec i oni padli, po výhře v prodloužení se z postupu radovali Švédové.

„Samozřejmě jsme zklamaní, ale musíme to rychle hodit za hlavu, přepnout do jiného módu a být v sobotu nachystaní na zápas o bronz,“ hlásil po prohře Tomajko.

„Jako tým máme dobrý turnaj, dostali jsme se po čtyřech letech do bojů o medaile, a to se taky počítá. Jestli vyjde medaile, bude to o to sladší,“ říkal zase brankář Martin Psohlavec.

Mistrovství světa do 18 let
2. 5. 2026 15:00
zápas probíhá
Česko Česko : Lotyšsko Lotyšsko 2:1 (2:1, -:-, -:-)
Góly:
14:26 Tománek (Michálek, Byrtus)
15:06 Huk (Tomek, Ruml)
Góly:
11:23 Klaucāns (Rutkis, Obuks)
Sestavy:
Sklenička (Psohlavec) – Michálek, Vaněček, Nedorost, Ruml (A), Hora, Byrtus – Tománek (A), Tomek (C), Šebesta – Klaus, Řehák, Řípa – Katolický, Šichtař, Hartl – Sedláček, Huk, Holejšovský – Kubín, Trefný.
Sestavy:
Plūmiņš (Nikitins) – Laugalis, Laganovskis, Erdmanis-Hermanis, Klavinš, Luks, Lisovskis, S. Kruminš – Avotiņš, Murnieks (A), Reidzāns (A) – Obuks, Klaucāns, Rutkis – Upenieks, Rots, Tarvids (C) – E. Kruminš, Tamenieks, Losanš – Danilovš.

Rozhodčí: Hyvarinen (FIN), Wedin (SWE) – Schafer (USA), Sorholm (SWE)

