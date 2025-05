ONLINE: Česko - Maďarsko 2:0. Tlak také po přestávce, do hry se dostává i Klapka

Úvodní dějství se neslo jasně v režii favorita, který měl řadu šancí, navíc nevyužil dvě přesilovky. Maďaři se téměř celou dobu bránili, Vladaře ohrozili pouze jednou.

Podívejte se na gól Jakuba Fleka:

Do vedení poslal národní mužstvo Pastrňák, jenž bodoval už posedmé na turnaji. A když soupeř krátce před přestávkou chyboval ve středním pásmu, z úniku se prosadil rychlík Flek.

ONLINE: Česko – Maďarsko Čtvrté vystoupení národního týmu na MS sledujeme podrobně

Posilněni vysokou výhrou 7:2 nad Dánskem vstupují Češi do dalšího utkání, kde jsou papírovými favority. V pondělním duelu se zadařilo ofenzivním hvězdám, Martin Nečas dvakrát skóroval, po gólu a dvou asistencích si připsali David Pastrňák s Lukášem Sedlákem.

Spolehlivý výkon podal při premiéře na světovém šampionátu brankář Vladař, jenž pochytal 29 střel z 31 dánských pokusů. Mezi třemi tyčemi dostává důvěru sedmadvacetiletý gólman také dnes.

V turnaji naopak český tým pokračuje bez zraněného Jáchyma Kondelíka, na soupisku tak trenérský štáb v úterý dopsal Klapku, jenž zaujme pozici třináctého útočníka.

Sestava Česka Vladař – Krejčík, Hronek, Hájek, Gazda, Pyrochta, D. Špaček, Ticháček – Červenka, Sedlák, Pastrňák – Zadina, M. Špaček, Nečas – Lauko, Voženílek, Flek – Beránek, Kodýtek, Stránský – Klapka

„Jak jsem se cítil po dopsání na soupisku? Úleva. Člověk je tady proto, aby hrál hokej. Samozřejmě jsem přijal roli, kterou jsem dostal, ale když dostanete možnost být s klukama na střídačce a na ledě, tak tam chcete být. A jsem velice rád, že jsem ji dostal,“ těšilo Klapku, pro kterého půjde o první start na vrcholné akci.

Na té se obě reprezentace v novodobé historii ještě nikdy neutkaly. „Na zápas jsem sám zvědavý i proto, že přímá konfrontace tady ještě nebyla,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Maďaři jsou nováčci v elitní skupině a na kontě mají tři body za úterní výhru nad Kazachstánem. Díky nim se tak přiblížili záchraně, která je jejich hlavním cílem.

„Víme, co hrají, a nehrají vůbec špatně. Porazili Kazachstán, který porazil Nory. A ti nás velmi trápili. Nebude to nic jednoduchého a je to zápas, na který si musíme dát pozor,“ konstatoval Kalous.

Speciální zápas čeká zadáka Šimona Szathmáryho. Devětadvacetiletý rodák z Jihlavy pochází ze slavné hokejové rodiny, je vnukem legendárního československého obránce Jana Suchého.

Szathmáry před nedávnem získal maďarské občanství a teď nastoupí proti některým bývalým spoluhráčům. V Havlíčkově Brodě vyrůstal s Ondřejem Beránkem, před lety se v Chomutově potkal s Červenkou.

On i jeho spoluhráči však jdou do večerního střetnutí v roli outsiderů. Potvrdí čeští hokejisté papírové předpoklady a přiblíží se čtvrtfinále? Sledujte od 20.20 podrobně.