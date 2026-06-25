Češi se odplížili. Kdo si vzpomene, že byli toho všeho součástí? píší v zahraničí

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  14:31aktualizováno  14:31
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Čeští fotbalisté před fanoušky po prohře s Mexikem. V popředí Michal Sadílek,...

Čeští fotbalisté před fanoušky po prohře s Mexikem. V popředí Michal Sadílek, za ním zleva Robin Hranáč, Matěj Kovář a Tomáš Holeš. | foto: Annegret HilseReuters

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Co je horší než drsná kritika? Žádná, protože vlastně nikomu nechybíte a nikoho nezajímáte. Museli byste se hodně snažit, abyste v zahraničních médiích našli komentáře k vystoupení českých fotbalistů na mistrovství světa. „Za pár let si nikdo nevzpomene, že Češi byli amerického šampionátu součástí,“ napsal seriózní britský deník The Guardian.

Už po remíze s Jihoafrickou republikou v druhém utkání skupiny šlo v zahraničních médiích zachytit: „Jsou nejslabším evropským týmem na šampionátu Češi?“

Každopádně přes Atlantik domů poletí jako první evropský tým, byť například Turci byli vyřazeni už po dvou kolech, ale svůj poslední duel ve skupině teprve budou hrát.

„Existují různé způsoby, jak se dá opustit turnaj. Můžete vypadnout se vztyčenou hlavou se silným soupeřem. Můžete mít smůlu, nadávat na rozhodčí a nepřející osud. Můžete zaujmout komickými chybami, vlastními góly, červenými kartami. Nebo se můžete odplížit, aniž byste zanechali stopy. A to je přesně ta cesta, kterou následovalo Česko,“ napsal The Guardian.

„Jen možná fanoušci Irska přemýšlejí o tom, co tam Češi předvedli z pozice, kterou jim vzali,“ připomněl březnovou baráž.

Americký server Fox Sports při hodnocení utkání proti Mexiku není tak příkrý. Ocenil, že jeden z pořadatelských týmů narazil na soupeře a hru, se kterou se moc často nesetkává. „Na pětičlennou obranu, na dlouhé přihrávky a nákopy na fyzicky silného útočníka Hložka. Češi svého soupeře prověřili,“ tvrdil Fox Sports.

The Guardian upozornil, že trenér Miroslav Koubek do základní sestavy nezařadil Patrika Schicka s Tomášem Součkem, bez kterých by předchozí trenéři nikdy nehráli.

„Pokud by Češi zvítězili, stačilo by jim to na postup. Ale jejich výhra se nikdy nezdála pravděpodobná,“ uzavírá britský deník. „Když Mateo Chávez krátce po půli klidně zakončil své sólo z poloviny hřiště, tím Čechy takřka definitivně dorazil.“

Výmluvné bylo hodnocení BBC. Mexičané obdrželi devítky, osmičky, sedmičky, Češi dvojky a trojky.

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