Experti o Koubkovi: Velká pachuť, trenéři nároďáku u nás končí přibití na kříži

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  23:02aktualizováno  23:02
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Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek odpovídá na dotazy novinářů...

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek odpovídá na dotazy novinářů před utkání s Jihoafrickou republikou na MS 2026. | foto: Ronald Wittek / EPAProfimedia.cz

Trenér Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa
Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek během utkání s Mexikem.
Kapitán národního mužstva Ladislav Krejčí a trenér Miroslav Koubek na tiskové...
Trenér Miroslav Koubek přichází na tiskovou konferenci před zápasem na...
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Velké téma českého fotbalu se logicky probíralo i před pondělními zápasy mistrovství světa. Konec trenéra národního týmu Miroslava Koubka vyvolal u expertů v televizních studiích spíš negativní reakce. „Nemyslím si, že kritika na jeho adresu a na adresu nároďáku byla až tak veliká, že by musel odstupovat,“ řekl bývalý reprezentační brankář Ladislav Maier.

Dva dny po návratu z neúspěšného mistrovství světa zůstala reprezentace bez trenéra, když se Koubek s vedením asociace dohodl, že odstoupí.

„Co dodat, překvapení to určitě je,“ pokrčil rameny Maier ve studiu stanice Nova Action. Koubek přitom podle slov generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda a předsedy asociace Davida Trundy měl dodržet smlouvu.

„Když končí Patrik Schick nebo slyšíte vyjádření Ládi Krejčího z notýsku a pak vyjádření Pavla Nedvěda nebo předsedy Trundy, tak je tam velký rozpor. Dva dny po příletu vidíte, že Míra Koubek rezignuje. Je to velká pachuť,“ uvedl Maier.

Problém je podle něj mnohem hlubší. „Tady trenéři nároďáku končí přibití na kříži. Ať to byl Bílek, Jarolím, Šilhavý, Vrba i Ivan Hašek. Tihle trenéři končili tak, že za všechno vlastně mohli oni. Působí to na mě rozporuplným dojmem,“ řekl.

Český trenér Miroslav Koubek odpovídá novinářům na tiskové konferenci před zápasem na mistrovství světa proti Mexiku.

Množí se signály, že nálada v týmu nebyla během šampionátu optimální. „Jediné, co mě tak napadá, proč pan Koubek tohle rozhodnutí udělal, je, že cítí, že u hráčů nějakým způsobem ztratil důvěru,“ uvedl Roman Bednář. „Na druhou stranu nikdo český nároďák vzít před baráží nechtěl, pan Koubek ho vzal a zvládl to. Za to mu dík.“

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Reprezentace skončila ve skupině poslední se ziskem jednoho bodu. „Není to jenom o výměně trenéra. Změn se tam musí udělat víc. Teď máme po mistrovství světa a je na to ideální čas. Je potřeba, aby s novým trenérem přišly změny a nové věci, které povedou k lepšímu. Jsem zvědavý, jak to FAČR pojme,“ řekl Libor Kozák.

Vedení asociace teď musí najít Koubkova nástupce. „Napadá mě jedno jméno, a to Martin Svědík. To už podle mě mělo být na stole před dvěma lety,“ prohlásil Maier.

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