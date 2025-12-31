Na koho narazí čeští junioři ve čtvrtfinále? Možností je víc, hrozí velký favorit i Slováci

Češi už s jistotou nemohou skupinu B vyhrát. Na první Kanadu ztrácí tři body a jelikož s ní prohráli, nepřeskočí ji kvůli vzájemnému zápasu ani v případě rovnosti bodů.
Další tři místa však nadále zůstávají otevřená a s nimi i možní soupeři z opačné skupiny. Jaké scénáře tedy mohou nastat?
Druhé místo
- Čtvrtfinále v pátek od 22.30
Základem pro druhou příčku ve skupině je večerní výhra nad Lotyšskem. Pokud bude tříbodová, aktuálně druhému Finsku pak nepomůže ani bod za prohru s Kanadou v nastavení. Pokud bude dvoubodová, Češi potřebují, aby Finové souboj se zámořským týmem ztratili v základní hrací době.
V takovém případě by Češi narazili na třetí tým skupiny A. Kdo by jím byl?
Slovensko, nebo Švýcarsko.
Ve druhé skupině je postupová matematika daleko jednodušší. Slováci se totiž se Švýcary utkají o lepší umístění v přímém měření, od 19 hodin hrají vzájemný zápas.
Favority trápili, Slováci v obou zápasech sahali alespoň po prodloužení. Nakonec však mají oba zatím shodně tři body za výhru nad jistým účastníkem bojů o udržení Německem. Tudíž kdo vyhraje, skončí třetí.
Třetí místo
- Čtvrtfinále v pátek od 20.00 (Švédsko), nebo od 0.00 (USA)
Také v tomto případě musí Češi porazit Lotyšsko. Pak budou čekat na výsledek zápasu Kanada – Finsko. A platí opačné předpoklady oproti vyústění, které by svěřencům Patrika Augusty vyneslo druhou příčku.
Pokud Češi vyhrají za tři body, Finové musí Kanadu jakkoliv porazit. Jestliže čeští junioři proti Lotyšsku klopýtnou, ale nakonec zvítězí v prodloužení, nebo po nájezdech, Finům stačí k druhému místu i bod.
Jestli junioři skončí třetí, utkají se mezi nejlepší osmičkou s druhým týmem skupiny A.
Zahráli by si tak proti Švédsku, nebo Spojeným státům.
I tito dva velcí favorité celého turnaje hrají poslední zápas ve skupině právě proti sobě. Češi by v takovémto scénáři hráli s poraženým z tohoto duelu.
Čtvrté místo
- Čtvrtfinále v pátek od 20.00 (Švédsko), nebo od 0.00 (USA)
Přestože Češi porazili Finsko i Dánsko, stále jim hrozí i poslední postupové místo do čtvrtfinále. A to celkem jednoduše.
Nemuseli by brát ohledy na jiný zápas, zkrátka by „stačilo“, pokud by s Lotyšskem jakkoliv prohráli. V takovém případě by narazili na vítěze skupiny A.
Tedy Švédsko, nebo Spojené státy.
Tentokrát by se však utkali s vítězem jejich vzájemného střetnutí.