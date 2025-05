Podobně jako loni se Rulíkovi nahromadilo na soupisce při Českých hrách nadbytek jmen, musel učinit hned několik škrtů. Ty se však netýkaly brankoviště, kde i na šampionátu počítá se zavedenou trojicí Karel Vejmelka, Dan Vladař, Josef Kořenář.

Jinde už kádr zužoval.

V obraně se nedostalo na Jana Košťálka, Radka Kučeříka a zraněného Michala Kempného. Z útočníků se přes finální řez neprobojovalo osm jmen, kromě Chlapíka a bratrů Kovařčíkových ještě například Jiří Černoch nebo Radan Lenc.

Čeští hráči smutní po prohře se Švédskem.

„Jsou to těžká rozhodnutí. U Honzy Košťálka hrály roli i rodinné důvody. Michal Kovařčík měl zranění v oblasti kotníku. Přijel na kemp, pak odjel, byl v domácím léčení. Deficit v té zátěži se podle mě teď na turnaji projevil, proto jsme se rozhodli pro jiného centra,“ popsal Rulík.

List hráčů ale ještě není kompletní, Češi si nechávají jedno místo volné. „Máme soupisku na pětadvacet hráčů, v tuto chvíli ale zveřejníme jen dvacet čtyři. Pracujeme na tom, aby nás doplnil Martin Nečas,“ uvedl hlavní kouč.

Martin Nečas v sérii proti Dallasu.

„Nejprve jsem kontaktoval generálního manažera Colorada Chrise MacFarlanda, jestli je možné, aby ho uvolnil. Ten mi řekl, že ano. Pak jsem kontaktoval Martina, ten mi už na inspekční cestě řekl, že by rád reprezentoval, teď to potvrdil. V úterý bude mít zdravotní prohlídku, pokud jí projde, tak se k nám co nejrychleji připojí,“ dodal generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.

V týmu figuruje hned šest hráčů z NHL, také jeden ze zámořské farmy, zbytek kádru tvoří hráči z Evropy. Mezi nimi i obránce Jiří Ticháček, kterého přitom Rulík ve čtvrtek z širšího výběru vyškrtl, aby ho o dva dny později povolal zpět, kdy reagoval na zranění.

„Začneme se sedmi nebo osmi beky a dvanácti útočníky, v tuto chvíli pro nás přichází v úvahu jen dva další hráči z NHL,“ napověděl Rulík o sestavě.

Jedná se o Tomáše Hertla z Vegas a Davida Kämpfa z Toronta, které čeká druhé kolo play off. Radek Faksa ze St. Louis se už národnímu týmu předem omluvil.

„Každé mistrovství je jiné, skladba týmu není nikdy stejná. Obrovsky kvitujeme zájem hráčů ze zámoří, dodává nám to obrovskou energii. Uvidíme, jak jsme nominaci trefili. Ale v hlavě máme jen začátek šampionátu. Chceme se pořád posouvat, výkony zlepšovat, aby v průběhu turnaje gradovaly,“ pravil závěrem Rulík.

Češi vstoupí do světového šampionátu v pátek, od 16.20 hrají se Švýcarskem. Další duel je čeká v neděli proti Norsku (20.20), následně se utkají s domácími Dány (pondělí 12. května 20.20), Maďarskem (čtvrtek 15. května 20.20), Kazachstánem (sobota 17. května 16.20), Německem (pondělí 19. května 16.20) a Spojenými státy (úterý 20. května 16.20).

Česká nominace na MS