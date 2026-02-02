ZOH 2026: Kdy se Češi zapojí do bojů v Miláně a Cortině

Olympiáda 2026 v Miláně a Cortině
ZOH 2026 v Miláně a Cortině: Kde koupit vstupenky, kolik stojí, dostupnost
Středa 4. února
V první soutěžní den zimní olympiády jdou do akce čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v turnaji smíšených dvojic.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|19:05
|Curling🥌
|1. kolo smíšených dvojic: Kanada vs. Česko
|Zelingrová, Chabičovský
Čtvrtek 5. února
České hokejistky zahajují olympijský turnaj pro USA. Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský mají před sebou dvě utkání. Kvalifikaci v disciplíně Big Air absolvuje snowboardista Jakub Hroneš.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:05
|Curling🥌
|2. kolo smíšených dvojic: Švédsko vs. Česko
|Zelingrová, Chabičovský
|14:35
|Curling🥌
|4. kolo smíšených dvojic: Česko vs. Velká Británie
|Zelingrová, Chabičovský
|16:40
|Lední hokej🏒
|předkolo žen: USA - Česko
|19:30
|Snowboarding🏂
|Big Air muži kvalifikace - 1. jízda
|Jakub Hroneš
|20:15
|Snowboarding🏂
|Big Air muži kvalifikace - 2. jízda
|Jakub Hroneš
|21:00
|Snowboarding🏂
|Big Air muži kvalifikace - 3. jízda
|Jakub Hroneš
Pátek 6. února
Hokejistky čeká zápas proti Švýcarsku. Pokračuje soutěž smíšených dvojic v curlingu. Večer si fanoušci užijí slavnostní ceremoniál.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|14:35
|Curling🥌
|6. kolo smíšených dvojic: Česko – USA
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|14:40
|Lední hokej🏒
|předkolo žen: Česko - Švýcarsko
|Český tým žen
|20:00
|Slavnostní ceremoniál
|Milán, stadion San Siro
|Česká výprava
Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat
Sobota 7. února
Ve sjezdu se předvede Jan Zabystřan, na tříkilometrové distanci uvidíme rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, závodit budou i běžci na lyžích a na sáně usedne Ondřej Hyman.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|sjezd muži FINÁLE
|Jan Zabystřan
|13:00
|Běh na lyžích⛷️
|skiatlon ženy (10 km + 10 km) FINÁLE
|Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
|14:35
|Curling🥌
|8. kolo smíšených dvojic Česko - Korea
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|16:00
|Rychlobruslení⛸
|3000 m ženy FINÁLE
|Martina Sáblíková
|17:00
|Saně🛷
|jednotlivci muži 1. jízda
|Ondřej Hyman
|18:32
|Saně🛷
|jednotlivci muži 2. jízda
|Ondřej Hyman
|18:45
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek ženy 1. kolo
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
|19:57
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek ženy FINÁLE
|? Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
|19:05
|Curling🥌
|9.kolo smíšených dvojic Česko - Švýcarsko
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
Neděle 8. února
Do akce jde fenomenální Ester Ledecká. Na snowboardu ji čeká paralelní obří slalom. A aby nezůstalo u jedné medailové naděje, uvidíme i rychlobruslaře Metoděje Jílka na pětikilometrové trati. Biatlonisté zabojují ve smíšené štafetě.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|09:00
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom ženy kvalifikace
|Ester Ledecká, Zuzana Maděrová
|09:30
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom muži kvalifikace
|Kryštof Minárik
|10:00
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom ženy eliminační kolo
|Ester Ledecká, Zuzana Maděrová
|10:05
|Curling🥌
|smíšené dvojice 10. kolo Norsko - Česko
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|10:30
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom muži eliminační kolo
|Kryštof Minárik
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|sjezd ženy FINÁLE
|Barbora Nováková, Alena Labaštová
|12:30
|Běh na lyžích⛷️
|skiatlon muži (10 km + 10 km) FINÁLE
|Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|14:05
|Biatlon🎯
|smíšená štafeta
|Česko
|14:26
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom ženy – malé finále
|14:29
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom ženy – FINÁLE
|14:36
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom muži – malé finále
|14:39
|Snowboarding🏂
|paralelní obří slalom muži FINÁLE
|14:35
|Curling🥌
|smíšené dvojice 11. kolo Itálie - Česko
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|16:00
|Rychlobruslení⛸
|5000 m muži FINÁLE
|Metoděj Jílek
|17:00
|Saně🛷
|jednotlivci muži 3. jízda
|Ondřej Hyman
|18:34
|Saně🛷
|jednotlivci muži 4. jízda FINÁLE
|Ondřej Hyman
|19:30
|Snowboarding🏂
|big air ženy kvalifikace - 1. jízda
|Laura Záveská
|20:15
|Snowboarding🏂
|big air ženy kvalifikace - 2. jízda
|Laura Záveská
|21:00
|Snowboarding🏂
|big air ženy kvalifikace - 3. jízda
|Laura Záveská
|21:10
|Hokej ženy🏒
|skupina A: Česko - Finsko
|Český tým žen
Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?
Pondělí 9. února
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová bude závodit na kilometrové trati. Na středním můstku se do akce vydá skokan na lyžích Roman Koudelka a na své si přijdou i příznivci krasobruslení. Dva české páry čekají rytmické tance.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:05
|Curling🥌
|smíšené dvojice 13. kolo Česko - Estonsko
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|17:30
|Rychlobruslení ⛸
|1000 m ženy FINÁLE
|Nikola Zdráhalová
|19:00
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek muži 1. kolo
|Roman Koudelka
|19:20
|Krasobruslení⛸️
|tance na ledě rytmické tance
|Filip Taschler & Natálie Taschlerová, Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková
|20:12
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek muži FINÁLE
|Roman Koudelka
|21:10
|Hokej ženy 🏒
|skupina A: Kanada - Česko
|Český tým žen
Úterý 10. února
Běžce na lyžích čekají sprinty, akrobatický lyžař Matyáš Kroupa se pokusí prorazit v jízdě v boulích a českých vrcholem bude vytrvalostní závod biatlonistů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|09:15
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky ženy kvalifikace
|Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
|09:55
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky muži kvalifikace
|Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|11:15
|Akrobatické lyžování🤸
|jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízda
|Matyáš Kroupa
|13:30
|Biatlon🎯
|vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLE
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|13:25
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky ženy FINÁLE
|Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
|13:30
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky muži FINÁLE
|Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
Středa 11. února
Jana Zabystřana čeká Super obří slalom, ve kterém v prosinci šokoval triumfem na SP v italské Val Gardeně. V biatlonu se ve vytrvalostním závodě předvedou ženy, na programu je také severská kombinace a začíná mužský turnaj v curlingu.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Severská kombinace
|střední můstek / 10 km skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|super-G muži FINÁLE
|Jan Zabystřan
|13:45
|Severská kombinace
|střední můstek / 10 km běžecká část FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:15
|Biatlon🎯
|vytrvalostní závod ženy 15 km FINÁLE
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|19:05
|Curling muži🥌
|týmy 1. kolo
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
Čtvrtek 12. února
Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková pojede závod na 5000 metrů a poprvé budou v akci čeští hokejisté. A hned proti největšímu favoritovi turnaje Kanadě. A jak si povede na lyžích Ester Ledecká v superobřím slalomu?
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži 1. rozřazovací kolo
|Radek Houser, Kryštof Choura
|10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|jízda v boulích muži kvalifikace - 2. jízda
|Matyáš Kroupa
|10:55
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži 2. rozřazovací kolo
|Radek Houser, Kryštof Choura
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|super-G ženy FINÁLE
|Ester Ledecká, Barbora Nováková, Alena Labaštová
|13:00
|Běh na lyžích⛷️
|10 km volně ženy FINÁLE
|Barbora Havlíčková, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
|13:30
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži FINÁLE
|Radek Houser, Kryštof Choura
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|5000 m ženy FINÁLE
|Martina Sáblíková
|16:40
|Hokej muži🏒
|skupina A: Česko - Kanada
|Český tým mužů
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Pátek 13. února
Do boje jde Eva Adamczyková ve snowboardcrossu, hokejisté vyzvou Francii, rychlobruslař Metoděj Jílek se ukáže v závodě na deset kilometrů, v jízdě na skeletonu se můžete těšit na Annu Fernstädtovou. Biatlonisty uvidíme ve sprintu na 10 kilometrů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 3. kolo: Švýcarsko – Česko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy, 1. rozřazovací kolo
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|10:55
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy, 2. rozřazovací kolo
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|10 km volně muži FINÁLE
|Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|13:30
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy FINÁLE
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|14:00
|Biatlon🎯
|Sprint 10 km muži FINÁLE
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|16:00
|Skeleton🥶
|Jednotlivci ženy 1. jízda
|Anna Fernstädtová
|16:00
|Rychlobruslení⛸
|10 000 m muži FINÁLE
|Metoděj Jílek
|16:40
|Hokej🏒
|Skupina A: Francie – Česko
|Český tým mužů
|17:48
|Skeleton🥶
|Jednotlivci ženy 2. jízda
|Anna Fernstädtová
|19:05
|Curling🥌
|Týmy muži 4. kolo, Česko – Norsko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
Sobota 14. února
Jan Zabystřan a Marek Müller pojedou obří slalom, pokračuje mužský turnaj v curlingu. Biatlonistky mají na programu sprint a Anna Fernstädtová absolvuje další jízdy ve skeletonu. Roman Koudelka si zaskáče na velkém můstku.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom muži 1. kolo
|Jan Zabystřan, Marek Müller
|13:30
|Alpské lyžování
|Obří slalom muži 2. kolo - FINÁLE
|Jan Zabystřan, Marek Müller
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 5. kolo: Česko – Velká Británie
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|14:45
|Biatlon🎯
|Sprint ženy 7,5 km - FINÁLE
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|18:00
|Skeleton🥶
|Ženy jednotlivci 3. jízda
|Anna Fernstädtová
|18:45
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek muži 1. kolo
|Roman Koudelka
|19:44
|Skeleton🥶
|Ženy jednotlivci 4. jízda - FINÁLE
|Anna Fernstädtová
|19:57
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek muži FINÁLE
|Roman Koudelka
Neděle 15. února
Obří slalom pojedou také ženy v čele s Martinou Dubovskou. Hokejisté se střetnou se Švýcarskem, na velkém můstku si zaskáčou tři české skokanky a curleři vyzvou Itálii.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom ženy 1. kolo
|Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
|12:10
|Hokej🏒
|Skupina C: Švýcarsko - Česko
|Český tým mužů
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom ženy 2. kolo - FINÁLE
|Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
|18:45
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek ženy 1. kolo
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
|19:05
|Curling🥌
|Týmy muži 7. kolo: Česko – Itálie
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|19:57
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek ženy FINÁLE
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
Pondělí 16. února
Lyžař Marek Müller se pokusí o dobrý výsledek ve slalomu. Snowboardisté mají na programu slopestyle, ve kterém uvidíme Lauru Záveskou a Jakuba Hroneše. Curleři si zahrají proti Kanadě.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Slalom muži 1. kolo
|Marek Müller
|10:30
|Snowboarding🏂
|Slopestyle ženy kval. 1. jízda
|Laura Záveská
|11:35
|Snowboarding🏂
|Slopestyle ženy kval. 2. jízda
|Laura Záveská
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Slalom muži 2. kolo - FINÁLE
|Marek Müller
|14:00
|Snowboarding🏂
|Slopestyle muži kval. 1. jízda
|Jakub Hroneš
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 8. kolo: Česko – Kanada
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|15:05
|Snowboarding🏂
|Slopestyle muži kval. 2. jízda
|Jakub Hroneš
Úterý 17. února
Na programu jsou závody v severské kombinaci s dvojicí Jan Vytrval, Jiří Konvalinka. Předvedou se i akrobatičtí skokané Adéla Měrková a Nicholas Novák. Štafetu poběží biatlonisté.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 9. kolo: Česko – Německo
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Severská kombinace
|Velký můstek / 10 km skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|10:45
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízda
|Adéla Měrková
|11:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízda
|Adéla Měrková
|13:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 1. jízda
|Nicholas Novák
|13:45
|Severská kombinace
|Velký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:15
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 2. jízda
|Nicholas Novák
|14:30
|Biatlon🎯
|Štafeta mužů
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
Středa 18. února
Tento den bude z českého pohledu patřit především lyžování. Martina Dubovská se pustí do slalomu, běžci na lyžích zabojují v týmovém sprintu. Ale pozor, štafeta čeká české biatlonistky!
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:45
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint ženy volně kvalifikace
|Tereza Beranová, Kateřina Janatová
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 1. kolo
|Martina Dubovská
|10:15
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint muži volně kvalifikace
|Ondřej Černý, Jiří Tuž
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu ženy
|Tereza Beranová, Kateřina Janatová
|12:15
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu ženy muži
|Ondřej Černý, Jiří Tuž
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 2. kolo - FINÁLE
|Martina Dubovská
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 11. kolo: Česko – Čína
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|14:45
|Biatlon🎯
|Štafeta žen 4x6km
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
Čtvrtek 19. února
Curleři si to rozdají se Švédskem, sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka vyzkoušejí velký můstek a rychlobruslař Metoděj Jílek má před sebou závod na 1500 metrů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 12. kolo: Švédsko – Česko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint muži velký můstek skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint muži velký můstek běžecká část - FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m muži - FINÁLE
|Metoděj Jílek
Pátek 20. února
Akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová se pokusí o finále ve skikrosu, biatlonisté poběží závod s hromadným startem, rychlobruslařka Nikola Zdráhalová pojede závod na 1500 metrů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|20. 2. 10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - rozřazovací kolo
|Diana Cholenská, Lucie Krausová
|12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - FINÁLE
|? Diana Cholenská, Lucie Krausová
|14:15
|Biatlon🎯
|Muži - hromadný start na 15 km
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|20. 2. 16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m ženy -FINÁLE
|Nikola Zdráhalová
|20. 2. 20:15
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – čtvrtfinále ženy
|Petra Vaňková
|20. 2. 21:56
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – FINÁLE B, FINÁLE A
Sobota 21. února
Předposlední den velkolepého svátku si užije snowboardista Daniel Paulus ve skikrosu, běžce na lyžích čeká závod na 50 kilometrů, hromadný závod pojedou biatlonistky a také rychlobruslař Metoděj Jílek.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|21. 2. 10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - rozřazovací kolo
|Daniel Paulus
|21. 2. 12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - FINÁLE
|?Daniel Paulus
|21. 2. 11:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE muži
|Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|14:15
|Biatlon🎯
|Ženy – hromadný start na 12,5 km
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|21. 2. 15:00
|Rychlobruslení⛸
|Hromadný závod semifinále, muži
|Metoděj Jílek
Neděle 22. února
Poslední den olympiády. O úspěch zabojuje na padesátikilometrové trati běžkyně na lyžích Sandra Schützová.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|22. 2. 10:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE ženy
|Sandra Schützová, Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová
|20:30
|Ceremoniál , slavnostní ukončení
|Verona, Arena di Verona
|Česká výprava
Nominace českých sportovců na ZOH v Miláně a Cortině 2026:
AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Diana Cholenská, Lucie Krausová, Matyáš Kroupa, Adéla Měrková, Nicholas Novák, Daniel Paulus
České medaile ze zimních olympijských her
|Rok
|Dějiště ZOH
|Medailista
|Sport a disciplína
|Medaile
|1998
|Nagano
|Hokejisté
|Finále
|Zlato
|1998
|Nagano
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 5km klasicky
|stříbro
|1998
|Nagano
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 10 km volně, stíhací závod
|bronz
|2002
|Salt Lake City
|Aleš Valenta
|Akrobatické lyžování – skoky
|zlato
|2002
|Salt Lake City
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 15km volně
|stříbro
|2002
|Salt Lake City
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 2x 5km stíhací závod
|2006
|Turín
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 30 km volně
|zlato
|2006
|Turín
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – skiatlon
|stříbro
|2006
|Turín
|Lukáš Bauer
|Běh na lyžích – 15km klasicky
|stříbro
|2006
|Turín
|Hokejisté
|Zápas o 3. místo
|bronz
|2010
|Vancouver
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 3000 metrů
|zlato
|2010
|Vancouver
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|zlato
|2010
|Vancouver
|Lukáš Bauer
|Běh na lyžích – 15km volně
|bronz
|2010
|Vancouver
|Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin Koukal
|Běh na lyžích – štafeta 4x10km
|bronz
|2010
|Vancouver
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 1500 metrů
|bronz
|2010
|Vancouver
|Šárka Záhrobská
|Alpské lyžování – slalom
|bronz
|2014
|Soči
|Eva Samková
|Snowboarding – snowboardcross
|zlato
|2014
|Soči
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|zlato
|2014
|Soči
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 3000 metrů
|stříbro
|2014
|Soči
|Ondřej Moravec
|Biatlon – stíhací závod
|stříbro
|2014
|Soči
|Gabriela Soukalová
|Biatlon – závod s hromadným startem
|stříbro
|2014
|Soči
|Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec
|Biatlon – smíšená štafeta
|stříbro
|2014
|Soči
|Jaroslav Soukup
|Biatlon – sprint
|bronz
|2014
|Soči
|Ondřej Moravec
|Biatlon – závod s hromadným startem
|bronz
|2014
|Soči
|Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková
|Biatlon – štafeta žen
|bronz
|2018
|Pchjongčchang
|Ester Ledecká
|Alpské lyžování – superobří slalom
|zlato
|2018
|Pchjongčchang
|Ester Ledecká
|Snowboarding – paralelní obří slalom
|zlato
|2018
|Pchjongčchang
|Michal Krčmář
|Biatlon – sprint
|stříbro
|2018
|Pchjongčchang
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|stříbro
|2018
|Pchjongčchang
|Veronika Vítková
|Biatlon – sprint
|bronz
|2018
|Pchjongčchang
|Eva Samková
|Snowboarding – snowboardcross
|bronz
|2018
|Pchjongčchang
|Karolína Erbanová
|Rychlobruslení – 500 metrů
|bronz
|2022
|Peking
|Ester Ledecká
|Snowboarding – paralelní obří slalom
|zlato
|2022
|Peking
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů