Denia povolal Ambrose, Macka i Radostu. Do národního týmu se vrací Král a Sáček

Průměrný věk nominovaných je 26,2 let, přičemž nejmladším je dvaadvacetiletý Ambros, záložníkům Denisi Višinskému a Adamu Karabcovi i obránci Štěpánu Chaloupkovi je pak 23 let.
Program národního týmu v září a říjnu
Liga národů A
26. září: Česko – Chorvatsko od 20.45 v pražském Edenu
29. září: Česko – Anglie od 20.45 v pražském Edenu
3. října: Španělsko – Česko od 20.45 v Oviedu
6. října: Anglie – Česko od 20.45 v londýnském Wembley
A co další jména?
V nominaci chybí třeba Ryan Naderi, o němž německá média informovala, že dal Česku přednost před Bulharskem a Německem.
V útoku místo toho najdete tři jména: Adam Hložek, Pavel Šulc a také Tomáš Chorý. Pochopitelně chybí Patrik Schick, jenž po nevydařeném mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru.
Větší změny jsou až v záloze.
Nepřekvapí nominace Ambrose z Anderlechtu, jenž prožil skvělý vstup do sezony a upozornil na sebe třeba krásnou trefou do sítě Kajratu Almaty. Ambros z Česka odešel v útlém věku, působil v Německu, Polsku a od léta hraje v Belgii.
Podobné to měl devětadvacetiletý Macek, jenž se do Česka vracel loni ze Švýcarska a letos ho z Mladé Boleslavi získala Sparty, kde se rychle vypracoval mezi opory. Třetím z nováčků je rychlonohý teplický Radosta, jenž má v aktuální sezoně na kontě dva ligové góly a tři asistence.
Po více než roce se vrací záložník Král, jenž aktuálně kope v Kodani a předtím působil ve Španělsku či Německu. V národním týmu odehrál 48 utkání, naposledy nastoupil v přípravném zápase se Saúdskou Arábií loni v září.
Do středu pole pak Denia kromě zmíněných Karabce s Višinským povolal třeba Michala Sadílka, Lukáše Provoda, Lukáše Červa či Pavla Buchu s Ondřejem Lingrem. Kvůli zranění naopak chybí stálice Tomáš Souček.
V obraně na první dobrou upoutá jméno exsparťana Michala Sáčka. V reprezentaci odehrál jediný zápas v září 2021 ještě za časů Jaroslava Šilhavého – nastoupil v závěru přípravného utkání s Ukrajinou. Od zimy 2023 hraje v Polsku, z Jagiellonie se loni v létě stěhoval do Górniku.
Dalším z navrátilců v zadních řadách je slávista Tomáš Vlček, jenž po vážném zranění v aktuální sezoně patří mezi opory Slavie. Vlček si za reprezentaci zahrál ve dvou přípravných utkáních před Eurem 2024 a podíval se i na závěrečný šampionát, tam ale neodehrál ani minutu.
V obraně má Slavia zastoupení kromě Chaloupka také díky Davidům Zimovi a Juráskovi. Pozvánku dostali rovněž sparťan Matěj Ryneš nebo už tradiční opory Vladimír Coufal či kapitán Ladislav Krejčí.
U brankářů nakonec Denia ukázal na trojici Lukáš Horníček, Matěj Kovář a Antonín Kinský. Všichni tři mají ambice být jedničkou, v posledních měsících tuhle roli plnil Kovář.
Deset změn proti MS
Proti kádru z červnového mistrovství světa udělal Denia deset změn. Vyměnil třetího brankáře, tři obránce, tři záložníky a dva útočníky, které však nahradili záložníci.
Změny v nominaci proti kádru z MS 2026
brankáři
obránci
záložníci
Gólmana Staňka nahradil Kinský. Za obránce Holeše se Zeleným, kteří reprezentační kariéru po šampionátu ukončili, povolal Vlčka s Rynešem. Místo Douděry je tam Sáček.
V záloze šestatřicetiletého veterána Daridu nahradil o čtrnáct let mladší Ambros. Další z nováčků Macek, navrátilci Král a Lingr jsou tam místo Součka, Sochůrka a Sojky.
Chybí také útočníci Kuchta s Chytilem, v kádru jsou naopak nováček Radosta s Buchou, byť oba jsou záložníci.
Denia u národního týmu nahradil Miroslava Koubka, jenž mužstvo převzal koncem loňského roku a přes baráž s ním postoupil na mistrovství světa. Tam však Češi nevyhráli jediný zápas a Koubek u reprezentace skončil.
Češi odehrají v nadcházející reprezentační přestávce, která je nově prodloužená na tři týdny, celkem čtyři utkání elitní skupiny Ligy národů.
Začnou doma zápasy proti Chorvatsku, s nímž dvakrát hráli i loni, a Anglii, třetímu týmu letního světového šampionátu. Pak je čekají venkovní souboje s mistry světa Španěly a další střetnutí s Anglií.
Zbylé dva zápasy Češi odehrají v listopadu – doma se Španělskem a na závěr v Chorvatsku.
Kompletní nominace národního týmu
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Lukáš Horníček
|Newcastle
|1
|0
|Antonín Kinský
|Tottenham
|0
|0
|Matěj Kovář
|PSV Eindhoven
|23
|0
|Obránci
|Vladimír Coufal
|Hoffenheim
|65
|2
|Robin Hranáč
|Hoffenheim
|17
|1
|Štěpán Chaloupek
|Slavia Praha
|6
|0
|David Jurásek
|Slavia Praha
|18
|1
|Ladislav Krejčí II
|Wolverhampton
|30
|6
|Matěj Ryneš
|Sparta Praha
|2
|0
|Michal Sáček
|Górnik Zabrze
|1
|0
|Tomáš Vlček
|Slavia Praha
|2
|0
|David Zima
|Slavia Praha
|26
|1
|Záložníci
|Lukáš Ambros
|Anderlecht Brusel
|0
|0
|Pavel Bucha
|Cincinnati
|1
|0
|Lukáš Červ
|Plzeň
|19
|2
|Adam Karabec
|Sparta Praha
|5
|2
|Alex Král
|FC Kodaň
|48
|2
|Ondřej Lingr
|Korona Kielce
|25
|1
|Roman Macek
|Sparta Praha
|0
|0
|Lukáš Provod
|Slavia Praha
|41
|3
|Matěj Radosta
|Teplice
|0
|0
|Michal Sadílek
|Slavia Praha
|38
|2
|Pavel Šulc
|Lyon
|24
|5
|Denis Višinský
|Plzeň
|3
|1
|Útočníci
|Adam Hložek
|Hoffenheim
|46
|5
|Tomáš Chorý
|Slavia Praha
|24
|7