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Denia povolal Ambrose, Macka i Radostu. Do národního týmu se vrací Král a Sáček

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  12:08
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Santi Denia, nový trenér českých fotbalistů. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Přehnaná revoluce se nekoná. Nový trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svou první nominaci před zápasy Ligy národů A. Pozvánku obdrželi nováčci Roman Macek, Lukáš Ambros a také teplický Matěj Radosta. Do národního týmu se rovněž vrací třeba Alex Král či Michal Sáček.

Průměrný věk nominovaných je 26,2 let, přičemž nejmladším je dvaadvacetiletý Ambros, záložníkům Denisi Višinskému a Adamu Karabcovi i obránci Štěpánu Chaloupkovi je pak 23 let.

Program národního týmu v září a říjnu

Liga národů A

26. září: Česko – Chorvatsko od 20.45 v pražském Edenu

29. září: Česko – Anglie od 20.45 v pražském Edenu

3. října: Španělsko – Česko od 20.45 v Oviedu

6. října: Anglie – Česko od 20.45 v londýnském Wembley

A co další jména?

V nominaci chybí třeba Ryan Naderi, o němž německá média informovala, že dal Česku přednost před Bulharskem a Německem.

V útoku místo toho najdete tři jména: Adam Hložek, Pavel Šulc a také Tomáš Chorý. Pochopitelně chybí Patrik Schick, jenž po nevydařeném mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru.

Větší změny jsou až v záloze.

Nepřekvapí nominace Ambrose z Anderlechtu, jenž prožil skvělý vstup do sezony a upozornil na sebe třeba krásnou trefou do sítě Kajratu Almaty. Ambros z Česka odešel v útlém věku, působil v Německu, Polsku a od léta hraje v Belgii.

Podobné to měl devětadvacetiletý Macek, jenž se do Česka vracel loni ze Švýcarska a letos ho z Mladé Boleslavi získala Sparty, kde se rychle vypracoval mezi opory. Třetím z nováčků je rychlonohý teplický Radosta, jenž má v aktuální sezoně na kontě dva ligové góly a tři asistence.

Po více než roce se vrací záložník Král, jenž aktuálně kope v Kodani a předtím působil ve Španělsku či Německu. V národním týmu odehrál 48 utkání, naposledy nastoupil v přípravném zápase se Saúdskou Arábií loni v září.

Do středu pole pak Denia kromě zmíněných Karabce s Višinským povolal třeba Michala Sadílka, Lukáše Provoda, Lukáše Červa či Pavla Buchu s Ondřejem Lingrem. Kvůli zranění naopak chybí stálice Tomáš Souček.

V obraně na první dobrou upoutá jméno exsparťana Michala Sáčka. V reprezentaci odehrál jediný zápas v září 2021 ještě za časů Jaroslava Šilhavého – nastoupil v závěru přípravného utkání s Ukrajinou. Od zimy 2023 hraje v Polsku, z Jagiellonie se loni v létě stěhoval do Górniku.

Dalším z navrátilců v zadních řadách je slávista Tomáš Vlček, jenž po vážném zranění v aktuální sezoně patří mezi opory Slavie. Vlček si za reprezentaci zahrál ve dvou přípravných utkáních před Eurem 2024 a podíval se i na závěrečný šampionát, tam ale neodehrál ani minutu.

V obraně má Slavia zastoupení kromě Chaloupka také díky Davidům Zimovi a Juráskovi. Pozvánku dostali rovněž sparťan Matěj Ryneš nebo už tradiční opory Vladimír Coufal či kapitán Ladislav Krejčí.

U brankářů nakonec Denia ukázal na trojici Lukáš Horníček, Matěj Kovář a Antonín Kinský. Všichni tři mají ambice být jedničkou, v posledních měsících tuhle roli plnil Kovář.

Deset změn proti MS

Proti kádru z červnového mistrovství světa udělal Denia deset změn. Vyměnil třetího brankáře, tři obránce, tři záložníky a dva útočníky, které však nahradili záložníci.

Změny v nominaci proti kádru z MS 2026

brankáři
Kinský – Staněk

obránci
Vlček - Holeš
Zelený - Ryneš
Sáček - Douděra

záložníci
Ambros - Darida
Macek - Souček
Král - Sochůrek
Lingr - Sojka
Radosta - Kuchta
Bucha - Chytil

Gólmana Staňka nahradil Kinský. Za obránce Holeše se Zeleným, kteří reprezentační kariéru po šampionátu ukončili, povolal Vlčka s Rynešem. Místo Douděry je tam Sáček.

V záloze šestatřicetiletého veterána Daridu nahradil o čtrnáct let mladší Ambros. Další z nováčků Macek, navrátilci Král a Lingr jsou tam místo Součka, Sochůrka a Sojky.

Chybí také útočníci Kuchta s Chytilem, v kádru jsou naopak nováček Radosta s Buchou, byť oba jsou záložníci.

Denia u národního týmu nahradil Miroslava Koubka, jenž mužstvo převzal koncem loňského roku a přes baráž s ním postoupil na mistrovství světa. Tam však Češi nevyhráli jediný zápas a Koubek u reprezentace skončil.

Češi odehrají v nadcházející reprezentační přestávce, která je nově prodloužená na tři týdny, celkem čtyři utkání elitní skupiny Ligy národů.

Začnou doma zápasy proti Chorvatsku, s nímž dvakrát hráli i loni, a Anglii, třetímu týmu letního světového šampionátu. Pak je čekají venkovní souboje s mistry světa Španěly a další střetnutí s Anglií.

Zbylé dva zápasy Češi odehrají v listopadu – doma se Španělskem a na závěr v Chorvatsku.

Kompletní nominace národního týmu

PoziceJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiLukáš HorníčekNewcastle10
Antonín KinskýTottenham00
Matěj KovářPSV Eindhoven230
ObránciVladimír CoufalHoffenheim652
Robin HranáčHoffenheim171
Štěpán ChaloupekSlavia Praha60
David JurásekSlavia Praha181
Ladislav Krejčí IIWolverhampton306
Matěj RynešSparta Praha20
Michal SáčekGórnik Zabrze10
Tomáš VlčekSlavia Praha20
David ZimaSlavia Praha261
ZáložníciLukáš AmbrosAnderlecht Brusel00
Pavel BuchaCincinnati10
Lukáš ČervPlzeň192
Adam KarabecSparta Praha52
Alex KrálFC Kodaň482
Ondřej LingrKorona Kielce251
Roman MacekSparta Praha00
Lukáš ProvodSlavia Praha413
Matěj RadostaTeplice00
Michal SadílekSlavia Praha382
Pavel ŠulcLyon245
Denis VišinskýPlzeň31
ÚtočníciAdam HložekHoffenheim465
Tomáš ChorýSlavia Praha247
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