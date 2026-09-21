Změny v nominaci reprezentace. Zimu a Višinského nahradí Šubert s Kričfalušim

Nový trenér Santi Denia svou první nominaci oznámil v pátek, teď v ní ale musel udělat dvě změny.
A dost možná jich nakonec bude ještě víc. Do nedělního zápasu Wolverhamptonu totiž nenaskočil stoper Ladislav Krejčí, ohledně jeho případné absence ale zatím fotbalová asociace neinformovala. Nejistá je také situace slávisty Tomáše Chorého.
Neúčast Zimy s Višinským se každopádně dala čekat, jelikož oba absentovali v nedělním šlágru v Edenu, kde Slavia nad Plzní zvítězila 2:1.
„Zkoušel trénovat, ale sám si říkal, že se necítí na tak těžký zápas. Ten na reprezentaci nebude,“ říkal o Zimovi hned po zápase slávistický kouč Jindřich Trpišovský.
Nahrazují je dva hráči s dobrou formou, o jejichž povolání se spekulovalo už dřív. Na Šuberta původně Denia neukázal vůbec, Kričfaluši měl pomoct jedenadvacítce.
Nakonec mají oba možnost ukázat se v áčku.
Čtyřiadvacetiletý křídelník Šubert zatím prožívá v Mladé Boleslavi skvělou sezonu a připsal si už šest ligových gólů, s nimiž je po devíti kolech v čele tabulky střelců. K nim přidal jednu asistenci a gólově se prosadil také v poháru.
Kričfaluši je stejně jako Šubert odchovancem Slavie, minulou sezonu strávil v ostravském Baníku a od léta působí v belgickém Unionu Saint-Gilloise.
V jeho dresu na sebe minulý týden upozornil v Evropské lize, kde dával gól na 3:0 v zápase s Plzní. Umí zahrát na stoperu i coby defenzivní záložník.
Oba hráči mají zkušenosti z mládežnických reprezentačních výběrů – Šubert hrál za kategorie do 18 a 20 let, Kričfaluši v kategoriích od 18 do 21 let.
Národní tým v nejbližších týdnech vyzve doma Chorvatsko a Anglii, pak ho čekají venkovní utkání se Španělskem a opět s Anglií.