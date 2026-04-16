Česko - Německo 5:3. Vítězný start přípravy na MS, zazářili Flek a Tomášek

  17:41aktualizováno  20:02
Čeští hokejisté zahájili přípravu na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. V Karlových Varech zdolali v prvním přátelském utkání Německo 5:3. Po dvou gólech dali Jakub Flek a David Tomášek. V pátek si týmy duel zopakují od 17:00.
Gólová radost českých hokejistů v utkání s Německem. | foto: ČTK

Češi porazili Německo podeváté za sebou. V minulém ročníku s ním při třech vítězstvích ani jednou neinkasovali. Němci uspěli ve vzájemných zápasech naposledy v dubnu 2022, kdy vyhráli v Chomutově 2:0.

Český tým nastoupil se čtyřmi debutanty - obráncem Tomášem Galvasem a útočníky Jakubem Konečným, Marcelem Marcelem a Adamem Měchurou. Němci nasadili tři nováčky - beka Rayana Bettahara a forvardy Samuela Dovea-McFallse a Thomase Heigla.

V úvodu se Češi ubránili při Kubalíkově vyloučení a při Karrerově trestu minul branku zblízka Měchura. V 18. minutě se domácí při Brunnhuberově pobytu na trestné lavici dočkali vedení. Kubalíkovu přihrávku usměrnil mezi betony německého gólmana kapitán Flek. Při Pavlíkově vyloučení se natlačil před branku Dove-McFalls, ale Kváča zasáhl.

Ve 24. minutě už to bylo 2:0. Pyrochtovu střelu od modré čáry tečoval před Hungereckerem jeho spoluhráč Bettahar a pak i kalhotami stínící Voženílek.

V polovině utkání Němci korigovali stav. Fischbuch po objetí branky našel Blanka, který snadno skóroval. Dočkali se tak první branky proti českému týmu po 211 minutách, protože v minulých třech vzájemných zápasech se neprosadili.

V čase 35:37 Kreisův tým vyrovnal. Z levého kruhu prostřelil gólmana Liberce mezi betony Loibl.

Po vyloučeních Loibla v závěru druhé části a Chrobota po pauze se Němci ubránili v oslabení tří proti pěti, ale klasickou přesilovku už Češi využili. Odražený puk poslal do posunuté branky Tomášek a sudí Hribik s Květoněm gól potvrdili.

V 56. minutě se prosadil podruhé Flek, když po kombinaci Tomáška a Voženílka usměrnil puk za Hungereckera. Za 97 sekund při power play Němců se od brusle Konečného odrazil puk mezi kruhy k Leonhardtovi, který snížil. V pokračující hře hostů bez gólmana 46 sekund před koncem zpečetil výsledek do prázdné branky Tomášek.

Česko Česko : Německo Německo 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
Góly:
17:36 Flek (Kubalík, Ticháček)
23:12 Voženílek
41:10 Tomášek
55:15 Flek (Voženílek, Tomášek)
59:14 Tomášek
30:19 Blank (Fischbuch)
35:37 Loibl
56:52 Leonhardt
Sestavy:
Kváča, (Brízgala) – Ticháček, Pyrochta (A), Král, Zábranský, Cibulka, Jandus, Galvas, Sčotka, Voženílek, Tomášek, Flek (C), Kubalík (A), Filip, Kantner, Pavlík, Klíma, Pytlík, Marcel, Konečný, Měchura
Hungerecker, (Treutle), – Karrer, Weber, Leonhardt, Loibl, Hede, Huttl, Preto, Fischbuch, Dove-McFalls, Blank, Pilu, Klein, Fleischer, Chrobot, Krauss, Bettahar, Dziamber, Krammer, Brunnhuber, Kinder

Rozhodčí: Hribik J. – Květoň L.

Počet diváků: 3526

