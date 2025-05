ONLINE: Česko - Německo. Předposlední zápas ve skupině, chytá Vladař

Úřadující světoví šampioni zatím v Herningu vyhráli všech pět zápasů a mají jistý postup do čtvrtfinále.

Poslední tři klání proti papírovým outsiderům zvládli suverénně. Dány porazili 7:2, o pět branek zvítězili i nad Maďarskem (6:1). Zatím nejvyšší vítězství si připsali v sobotu proti Kazachstánu, který deklasovali 8:1.

V závěrečných dvou bitvách na národní tým ale čekají těžší soupeři v podobě Německa a Spojených států. Konfrontaci s těmito zeměmi těsně před rozhodující fází turnaje si pochvaluje i trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem.

„Sílu mužstva teprve zjistíme. Teď přijdou zápasy, které nás prověří. Určitě to není, že by to mělo sestupnou tendenci, ale jestli bude mít vzestupnou, to se teprve ukáže,“ mínil Rulík.

Ten doufá, že k utkání budou připraveni i obránce Tomáš Kundrátek a útočník Jakub Lauko, kteří měli zdravotní problémy. Kundrátek se zranil již ve druhém utkání proti Norsku, Lauko vynechal jen sobotní souboj s Kazachstánem.

„Věřím, že by mohli dostat zelenou, ale opravdu to necháváme až na pondělí, abychom viděli, jak se budou cítit,“ nastínil asistent trenéra Jiří Kalous.

Češi se se soupeřem dvakrát potkali během dubnové přípravy, přičemž v obou střetnutích udrželi čisté konto po výsledcích 7:0 a 1:0.

„Známe jejich mentalitu, umí být opravdu nepříjemní, což už v průběhu šampionátu několikrát ukázali. Další věc je, že tabulka se vyvíjí tak, že budou bojovat o čtvrtfinále. Čekám z jejich strany velmi houževnatý zápas,“ řekl Kalous k Němcům.

Ti do turnaje vstoupili třemi vítězstvími, poté prohráli se Švýcarskem a Spojenými státy. Na čtvrtém místě mají devět bodů stejně jako páté Dánsko, se kterým se o postup do play off utkají v úterý.

Ještě předtím ale čelí české reprezentaci. Připíše si národní tým i šestou výhru?