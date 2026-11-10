Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ONLINE: Další zápas na mistrovství světa, hokejistky srovnávají proti Německu

Autor:
  15:21
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie3

Česká hokejistka Linda Vocetková se raduje z branky proti Německu. | foto: AP

Jedno vítězství, jedna porážka v prodloužení. A jak dál? České hokejistky nastupují ke třetímu utkání na mistrovství světa, tentokrát ve skupině hrají s Německem. Utkání startuje v 15 hodin, sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Souboj, v němž velmi pravděpodobně šlo o druhou příčku ve skupině, Češkám nevyšel. Švýcarky výrazně přestřílely, ale odnesly si jen bod za porážku 1:2 v prodloužení.

ONLINE: Česko - Německo

Utkání hokejového MS žen sledujeme od 15 hodin podrobně

„Měly být tři,“ mrzelo kapitánku Anetu Tejralovou. „Skoro celý zápas jsme tlačily, ale bez gólů se nedá vyhrát. Je to o sebevědomí. V kabině o tom pořád mluvíme, ale zase jsme udělaly hvězdu z gólmanky soupeře.“

V tabulce se národní tým momentálně drží druhé pozici, do turnaje vstoupil vítězstvím 4:1 nad Rakouskem.

S outsiderem skupiny si poradily i Němky, které vyhrály 2:0. Ve druhém vystoupení na světovém šampionátu v Dánsku nestačily na zatím suverénní výběr Spojených států (0:5).

„Hrají podobným stylem jako Švýcarky. Myslím si, že klíčem bude střelba, clonění a to, jak budeme chodit do brány,“ řekla Tejralová.

Jak utkání dopadne?

Mistrovství světa žen
Skupina A 10. 11. 2026 15:00
zápas probíhá
Česko Česko : Německo Německo 1:1 (1:1, -:-, -:-)
Góly:
10:22 Vocetková (Mrázová, Šapovalivová)
Góly:
01:12 Lilli Welckeová (Strobelová, Luisa Welckeová)
Sestavy:
Peslarová (Šenková) – Neubauerová (A), Tejralová (C), Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková, Radová – Juříčková, Kaltounková, Mlýnková – Vocetková, Mrázová, Šapovalivová – Čabelová, Pištěková, Gildainová – Pejzlová, Přibylová (A), Plosová – Bartáková.
Sestavy:
Abstreiterová (Schultesová) – Gleissnerová (C), Harková (A), Jobst-Smithová, Strobelová, Weichenhainová, Botthofová, Schmitzová, Dopheidová – Nixová, Klugeová (A), Hadrascheková-Eisenchmidová – Luisa Welckeová, Lilli Welckeová, Voigtová – Feldmeierová, Haiderová, Schieferová – Christofová, Heineová, Boicová.

Rozhodčí: Jennifer Berezowskiová (CAN), Sydney Harrisová (USA) – Lara Fischerová (GER), Sophie Thomsonová (CAN)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.