ONLINE: Další zápas na mistrovství světa, hokejistky srovnávají proti Německu

Souboj, v němž velmi pravděpodobně šlo o druhou příčku ve skupině, Češkám nevyšel. Švýcarky výrazně přestřílely, ale odnesly si jen bod za porážku 1:2 v prodloužení.
ONLINE: Česko - Německo
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„Měly být tři,“ mrzelo kapitánku Anetu Tejralovou. „Skoro celý zápas jsme tlačily, ale bez gólů se nedá vyhrát. Je to o sebevědomí. V kabině o tom pořád mluvíme, ale zase jsme udělaly hvězdu z gólmanky soupeře.“
V tabulce se národní tým momentálně drží druhé pozici, do turnaje vstoupil vítězstvím 4:1 nad Rakouskem.
S outsiderem skupiny si poradily i Němky, které vyhrály 2:0. Ve druhém vystoupení na světovém šampionátu v Dánsku nestačily na zatím suverénní výběr Spojených států (0:5).
„Hrají podobným stylem jako Švýcarky. Myslím si, že klíčem bude střelba, clonění a to, jak budeme chodit do brány,“ řekla Tejralová.
Jak utkání dopadne?
10:22 Vocetková (Mrázová, Šapovalivová)
01:12 Lilli Welckeová (Strobelová, Luisa Welckeová)
Peslarová (Šenková) – Neubauerová (A), Tejralová (C), Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková, Radová – Juříčková, Kaltounková, Mlýnková – Vocetková, Mrázová, Šapovalivová – Čabelová, Pištěková, Gildainová – Pejzlová, Přibylová (A), Plosová – Bartáková.
Abstreiterová (Schultesová) – Gleissnerová (C), Harková (A), Jobst-Smithová, Strobelová, Weichenhainová, Botthofová, Schmitzová, Dopheidová – Nixová, Klugeová (A), Hadrascheková-Eisenchmidová – Luisa Welckeová, Lilli Welckeová, Voigtová – Feldmeierová, Haiderová, Schieferová – Christofová, Heineová, Boicová.
Rozhodčí: Jennifer Berezowskiová (CAN), Sydney Harrisová (USA) – Lara Fischerová (GER), Sophie Thomsonová (CAN)Přejít na online reportáž