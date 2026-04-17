ONLINE: Česko - Německo 2:0. Rulíkův tým navyšuje vedení, trefil se Voženílek

Národní tým se ve čtvrtek mohl spolehnout na výkon elitní formace. K výhře přispěli dvěma góly kapitán Jakub Flek a další útočník David Tomášek. Obránce Jiří Ticháček pak zaznamenal tři asistence.
Svěřence Radima Rulíka nerozhodila ani ztráta vedení 2:0 v prostřední části, devátou výhru nad Německem v řadě stvrdili v závěrečném dějství.
„První a třetí třetina byly zvládnuté celkem slušně, ta druhá byla špatná. Ale ve fázi přípravy, ve které jsme, to splnilo účel. Snažíme se docela hodně trénovat bez ohledu na zápasy. Neměli jsme lehké nohy, o to je to cennější, že se s tím hráči popasovali,“ hodnotil Rulík.
Ten dal na úvod přípravy prostor čtyřem debutantům – obránci Tomáši Galvasovi a útočníkům Jakubu Konečnému, Marcelu Marcelovi a Adamu Měchurovi.
„Je to jeden zápas, musíme počkat. Někdo bude mít dva, někdo čtyři. Po jednom utkání to nechci hodnotit. Snažili se. Uvidíme, kam se to bude posouvat,“ líčil Rulík.
V pátek si premiéru v reprezentačním dresu odbývá také kladenský gólman Adam Brízgala, jenž nahrazuje Petra Kváču.
Němečtí hokejisté uspěli ve vzájemných zápasech naposledy v dubnu 2022, kdy vyhráli v Chomutově 2:0. Prodlouží se po pátku jejich negativní série?
01:55 Pytlík (Cibulka, Pavlík)
09:26 Voženílek (Tomášek, Král)
Brízgala (Kváča) – Ticháček, Pyrochta, Jandus, Galvas, Zábranský, Cibulka, Ščotka (A), Král – Flek, Tomášek (C), Voženílek (A) – Kantner, Filip, Kubalík – Pytlík, Černoch, Pavlík – Měchura, Konečný, Marcel.
Jenike (Hungerecker) – Hüttl (A), Preto, Karrer, Weber, Pilu, Klein, Bettahar, Dziambor – Fischbuch (C), Dove-McFalls, Blank – Fleischer, Loibl (A), Hede – J.Krauss, Chrobot, P.Krauss – Krämmer, Brunnhuber, Heigl.
Rozhodčí: Pilný, Šindel – Gerát, Hnát