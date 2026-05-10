Rulík nominuje na mistrovství světa. Kteří hokejisté pojedou do Švýcarska?

Poslední test Čechům hrubě nevyšel, v neděli na Švédských hrách padli se Švýcary jednoznačně 1:6. Rulík v utkání prostřídal útoky i obranné dvojice.
„Měli jsme z 80 procent jasno, nechali jsme hrát hráče, kteří o to bojují. Tři formace odehrály tři zápasy ve čtyřech dnech, což není jednoduché, pro ty kluky to byl test. A ukázalo nám to, jak na tom jsme,“ konstatoval Rulík.
Po příletu do Prahy oznámil nominaci nejprve samotným hráčům, nyní finální rozhodnutí zveřejňuje na tiskové konferenci.
„Útočníky máme rozhodnuté, na obránce si teprve sedneme,“ řekl český kouč po odpoledním zápase.
Z forvardů má nominaci jistou útok Davida Tomáška s křídly Jakubem Flekem a Danielem Voženílkem, kteří ve Švédsku odehráli pouze jedno utkání a ve zbylých z preventivních důvodů odpočívali.
I bez účasti na posledních přípravných turnajích je potvrzena také účast nejlepšího extraligového hráče Romana Červenky, ve hře zůstává také možné připojení jeho parťáka Lukáše Sedláka.
Kvůli zdravotním problémům vynechal turnaj ve Švédsku obránce Filip Hronek, také s jeho účastí ve Švýcarsku se však počítá a měl by být jedním z týmových lídrů. Prostor na doléčení dostal rovněž forvard Jaroslav Chmelař.
Po vyřazení ze zámořských soutěží se v kádru ještě nově můžou objevit gólmani Dan Vladař a Karel Vejmelka nebo útočník Matěj Blümel.
Jak nakonec bude vypadat kompletní nominace?