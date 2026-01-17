Naději na postup sebral házenkářům střelecký výpadek, na ME podlehli i Norsku

Český celek v Oslu dlouho držel s bronzovými medailisty z Eura 2020 krok. V první půli hosté dokonce překvapivě vedli až o tři branky, po změně stran je ale potkal téměř 11 minut trvající střelecký výpadek.
Norové na začátku poslední čtvrthodiny odskočili ve skóre a vítězství už si pohlídali. Spolu s Francií postupují do další fáze šampionátu.
„Kluci hráli na hranici svých možností. Zápas se nám povedl daleko líp než s Francií. Chytili jsme začátek, dlouho jsme vedli. Myslím, že v druhém poločase nám došly síly. Nezvládli jsme vytvořit na Norsko ještě větší tlak tak, aby byli nervózní,“ řekl v nahrávce pro média trenér Daniel Kubeš.
Omlazený český tým přišel před klíčovým zápasem o jednu z opor. Spojku Pirocha vyřadilo zranění kotníku z úvodního duelu s Francií, dodatečnou pozvánku dostal Březina a hned figuroval v nominaci na utkání. Mimo sestavu stejně jako ve čtvrtek zůstal jeden z pivotů Režnický.
Český celek odehrál první poločas na hranici svých možností. Favorita před ne zcela vyprodanou halou zaskočil dobrou defenzivou, za níž se několika výbornými zákroky blýskl gólman Mrkva. Hosté v úvodním dějství lépe kombinovali a ve 23. minutě odskočili do tříbrankového vedení.
Chvíli nato mohli zvýšit už na rozdíl čtyř tref, pokus Širokého ale norský gólman vyrazil na tyč. Seveřané, kteří na úvod turnaje rozdrtili Ukrajinu, pak přidali a ještě do přestávky se dotáhli na remízový stav 16:16.
I do druhé půle vstoupil český celek lépe a dvěma góly získal vedení 18:16. Norové ale ihned srovnali a pomalu přebírali otěže zápasu. Hostující tým se začal trápit v ofenzivě a mezi 37. a 47. minutou neskóroval.
Čechům znatelně docházely síly. Přestože je mezi tyčemi proti několika vyloženým šancím podržel Mrkva, na začátku poslední čtvrthodiny nabrali dvoubrankovou ztrátu. Když pak Norové osm minut před koncem odskočili na rozdíl tří gólů, bylo prakticky rozhodnuto.
Česká reprezentace na evropském šampionátu potřetí za sebou vypadla už v základní skupině. Naposledy dokázala projít do další fáze před šesti lety. Mužstvo letos na velké akci poprvé vede trenérská dvojice Brůna, Kubeš.
Mistrovství Evropy házenkářů
Skupina C (Oslo):
Norsko - Česko 29:25 (16:16)
Ukrajina - Francie 26:46 (12:24)
Tabulka
Skupina A (Herning):
Tabulka
Skupina E (Malmö):
Tabulka