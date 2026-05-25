MS v hokeji 2026: Češi se v šestém zápase střetnou s Nory. Kde sledovat zápas živě?

Dokážou skvěle bránit a pak rychle píchnout jako vosa. Norští hokejisté jsou dalším soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka hraje o výhodné nasazení do čtvrtfinále, Seveřané si chtějí zajistit postup. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko - Norsko sledovat živě, vzájemnou bilanci a další informace.

AKCE. Čeští hokejisté na tréninku během MS simulují jednu z herních situací, Romana Červenku s Lukášem Sedlákem (vlevo) brání v červeném dresu Jan Ščotka, chytá Petr Kváča. | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat zápas Česko – Norsko v TV

Přímý přenos utkání Česko – Norsko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 15:40. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.

Datum:pondělí 25. května 2026 v 16:20
Dějiště:BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
TV přenosČT sport, Oneplay

Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Na trapas rychle zapomněli a ve třetím zápase porazili Švédsko 4:3. Aby to nadšení fanoušci neměli tak jednoduché, přišlo další trápení s papírově výrazně slabším soupeřem. Utkání s Itálií však národní tým zvládl otočit na 3:1 a následovala vítězná bitva 3:2 se Slováky.

Norsko je příjemným překvapením šampionátu a postrachem favoritů. Na úvod těsně podlehlo Slovensku 1:2, pak přišly dvě suverénní výhry 4:0 nad Slovinskem a Itálií. Že kouč Thoresen poskládal nebezpečný tým, dokázali Norové nejprve proti Kanadě, které podlehli 5:6 po prodloužení, a následně proti Švédsku, jež přetlačili 3:2.

Vzájemná bilance Česka a Norska na MS

Statistika jasně hovoří ve prospěch české reprezentace. Ta si z devatenácti vzájemných duelů na mistrovství světa připsala šestnáct vítězství, dva zápasy skončily nerozhodně a Norové vyhráli pouze jednou.

Posledních pět vzájemných utkání Česka a Norska na mistrovství světa
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2025 (základní skupina)ČESKO – Norsko 2:1
MS 2024 (základní skupina)ČESKO – Norsko 6:3
MS 2023 (základní skupina)ČESKO – Norsko 2:0
MS 2022 (základní skupina)ČESKO – Norsko 4:1
MS 2019 (základní skupina)ČESKO – Norsko 7:2

TV program MS v hokeji na pondělí 25. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
15:40ČESKO – NorskoČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
16:10USA – MaďarskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
20:00Slovinsko – ItálieČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
20:00Německo – Velká BritánieČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN

