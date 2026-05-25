Kdy a kde sledovat zápas Česko – Norsko v TV
Přímý přenos utkání Česko – Norsko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 15:40. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.
|Datum:
|pondělí 25. května 2026 v 16:20
|Dějiště:
|BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
|TV přenos
|ČT sport, Oneplay
Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Na trapas rychle zapomněli a ve třetím zápase porazili Švédsko 4:3. Aby to nadšení fanoušci neměli tak jednoduché, přišlo další trápení s papírově výrazně slabším soupeřem. Utkání s Itálií však národní tým zvládl otočit na 3:1 a následovala vítězná bitva 3:2 se Slováky.
Norsko je příjemným překvapením šampionátu a postrachem favoritů. Na úvod těsně podlehlo Slovensku 1:2, pak přišly dvě suverénní výhry 4:0 nad Slovinskem a Itálií. Že kouč Thoresen poskládal nebezpečný tým, dokázali Norové nejprve proti Kanadě, které podlehli 5:6 po prodloužení, a následně proti Švédsku, jež přetlačili 3:2.
Vzájemná bilance Česka a Norska na MS
Statistika jasně hovoří ve prospěch české reprezentace. Ta si z devatenácti vzájemných duelů na mistrovství světa připsala šestnáct vítězství, dva zápasy skončily nerozhodně a Norové vyhráli pouze jednou.
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2025 (základní skupina)
|ČESKO – Norsko 2:1
|MS 2024 (základní skupina)
|ČESKO – Norsko 6:3
|MS 2023 (základní skupina)
|ČESKO – Norsko 2:0
|MS 2022 (základní skupina)
|ČESKO – Norsko 4:1
|MS 2019 (základní skupina)
|ČESKO – Norsko 7:2
TV program MS v hokeji na pondělí 25. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|15:40
|ČESKO – Norsko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|USA – Maďarsko
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|20:00
|Slovinsko – Itálie
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:00
|Německo – Velká Británie
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN