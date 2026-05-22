Důrazné pokyny i změny v sestavě. Jak trénují hokejisté před duelem se Slováky?

  10:57
„Do brány, do brány!“ křičel několikrát trenér Radim Rulík. Instrukce při cvičeních zněly jasně, čeští hokejisté na pátečním dopoledním tréninku pilovali především hru před gólmanem. A došlo i na přesilovky. V jaké sestavě by národní tým měl nastoupit do pátého zápasu na mistrovství světa v sobotu proti Slovensku?

foto: ČTK

Tak intenzivní trénink hokejisté ve Fribourgu ještě neabsolvovali. Svižné tempo, rychlá cvičení.

„Na modrou, nahodíš a do brány jdou dva. Dva!“ zvyšoval Rulík hlas tak, aby ho všichni na ledě dobře slyšeli. Ani asistent Jiří Kalous v tomto ohledu nezaostával: „Na mantinelu ten puk musíme zastavit!“

Trenéři udělali i pár změn v sestavě, které naznačil už závěr utkání s Itálií. Do prvního útoku posunuli Martina Kauta, třetí lajnu tvoří Matěj Blümel, Matyáš Melovský a Daniel Voženílek.

Michal Kempný se vrátil do elitního defenzivního páru vedle Filipa Hronka, Tomáš Galvas se zase chystal s Janem Ščotkou.

Pokračují i úpravy v přesilovkách, v té první se objevil čtvrtý centr Jiří Černoch, jenž trénoval s Hronkem, Kautem, Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem.

Sestava na pátečním tréninku

Červenka - Sedlák - Kaut
Flek - Tomášek - Kubalík
Blümel - Melovský - Voženílek
Beránek - Černoch - Chmelař
Kovařčík, Mandát

Kempný - Hronek
Ticháček - Alscher
Cibulka - Hájek
Galvas - Ščotka

Kořenář
Pavlát
Kváča

