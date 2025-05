Osmadvacetiletý střelec vítězného gólu ve finále loňského zlatého šampionátu v Praze posílil tým poté, co Boston skončil daleko za postupem do play off.

Pastrňák i přes strádání Bruins skončil čtvrtý v bodování soutěže se 106 body za 43 branek a 63 asistencí z 82 zápasů.

„Za národní tým jsem vždycky hrál moc rád,“ hlásil ještě před příletem poté, co se rozhodl kývnout na pozvánku reprezentačního kouče Radima Rulíka.

Trenérský štáb naordinoval týmu na ledě strašnického Icerinku hodinový trénink, tři čtvrtiny z něj probíhaly ve velké intenzitě. Na ledě se vedle Pastrňáka prohánělo všech zbývajících 23 hráčů z nominovaného výběru.

Na sever Evropy odletí obhájci titulu v 15 hodin. První zápas čeká národní tým v pátek od 16:20, kdy se v repríze posledního finále utká se Švýcary. V základní skupině B pak narazí postupně na Norsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstán, Německo a USA.