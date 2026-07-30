Česko může mít v pátek nového trenéra. O Deniovi bude FAČR mimořádně hlasovat

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  17:09aktualizováno  17:09
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Santi Denia by se mohl stát novým trenérem české fotbalové reprezentace. | foto: ReutersReuters

Zásadní otázka může mít už brzy jasnou odpověď. Povede českou fotbalovou reprezentaci poprvé v historii zahraniční trenér? O osudu španělského kouče Santiho Denii bude v pátek mimořádně hlasovat výkonný výbor fotbalové asociace FAČR, který se sejde online. Hodinu po poledni na mimořádné tiskové konferenci předseda David Trunda přednese výsledek.

Informace o obsahu mimořádného jednání potvrzují zdroje iDNES.cz blízké fotbalové asociaci.

Její předseda Trunda na něj dorazí s vypracovaným návrhem, o kterém se bude hlasovat: dvaapadesátiletý španělský kouč Denia a také dva jeho asistenti plus smluvní podmínky, na kterých se obě strany dohodly.

Sám trenér by měl pobírat plat 70 tisíc eur čistého měsíčně, což je zhruba 1,7 milionu korun. Pro srovnání: italský kouč Francesco Calzona měl u slovenského národního týmu 75 tisíc eur měsíčně.

V září, kdy proběhne první reprezentační sraz po letním mistrovství světa, by mohla česká reprezentace vstoupit do nové éry. Záležet bude na tom, jestli se shodnou členové výkonného výboru.

Což zatím není jisté. Části hlasujících se podmínky Deniova příchodu nezamlouvají.

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda (vpravo) a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd na setkání s novináři k účasti českého týmu na mistrovství světa, 2. dubna 2026, Praha.

O jeho možném angažování informoval už v týdnu španělský deník AS a blížící se dohodu záhy potvrdil i sám předseda Trunda.

„V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání a věřím, že během následujících dnů budeme schopni poskytnout bližší informace,“ uvedl na sociální síti X.

Denia má zkušenosti ze španělského Atlétika Madrid, ve kterém působil jako sportovní ředitel či zaskakující trenér. Následně se přesunul ke španělským mládežnickým výběrům do 17, 19 a 21 let, zlatou medaili získal na olympijských hrách v Paříži v roce 2024. Naposledy vedl katarský celek Aš-Šaháníja a teď se uchází o post trenéra české reprezentace.

Uspěje Trundova vize před členy výkonného výboru?

Na mimořádném zasedání se bude nejspíš probírat i Trundův postoj k plánům Gianniho Infantina, prezidenta světové fotbalové federace FIFA, ohledně prodeje části komerčních práv k mistrovství světa soukromým investorům. Ve čtvrtek odpoledne kvůli návrhu zasedá i evropská fotbalová unie UEFA.

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Česko může mít v pátek nového trenéra. O Deniovi bude FAČR mimořádně hlasovat

Santi Denia by se mohl stát novým trenérem české fotbalové reprezentace.

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