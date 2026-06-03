Češi a Rusové utvoří společný tým v NHL. A problém už prý není ani Světový pohár

Už si představujete, jak David Pastrňák nebo Martin Nečas ve stejném dresu slaví góly s Alexandrem Ovečkinem, Nikitou Kučerovem nebo Kirillem Kaprizovem?
Pravidla nového turnaje NHL
Exhibiční turnaj se má hrát ve třech hráčích v poli a o většině obsazení (celkem devět hráčů do pole a dva brankáři) mají rozhodovat od prosince fanoušci. Každý tým pak sehraje čtyři pětiminutové zápasy a dva nejlepší postoupí do desetiminutového finále o odměnu ve výši dva miliony dolarů.
Utvořit mají společný tým pod názvem „Zbytek světa“ a kromě Čechů a Rusů ho budou moct doplnit i Švýcaři, Němci a další národy.
NHL na únor příštího roku vymyslela nový formát pro víkend hvězd a Kanaďané, Američané, Švédové a Finové budou reprezentovat svoje vlastní země.
Mnohem překvapivější zprávu ovšem přinesl zástupce komisionáře NHL Bill Daly ohledně Světového poháru pro rok 2028: „Mluvil jsem toto ráno se zástupci IIHF a ti neočekávají, že by Švédové, Finové a Češi bojkotovali Světový pohár, pokud se ho Rusové zúčastní.“
„Ale nepředbíhejme. Sama IIHF zatím neučinila žádné rozhodnutí ohledně Rusů v příští sezoně. To pro nás bude s výhledem na Světový pohár důležité,“ dodal Daly.
Dveře pro návrat Rusů (a Bělorusů) do mezinárodního hokeje i přes stále trvající válečnou agresi na Ukrajině se poslední týdny otevírají čím dál více.
Během květnového mistrovství světa totiž IIHF oznámila, že Disciplinární komise IIHF anulovala lednové rozhodnutí Rady IIHF o tom, že Rusové a Bělorusové budou chybět i příští sezonu. Právě Rusové se proti rozhodnutí odvolali.
Neznamená to, že Rusové dostali pozvánku zpět.
Jde o to, že Rada IIHF musí přijít s jinými, a hlavně relevantnějšími argumenty než s těmi, že jde o bezpečnostní opatření. Nejvyšší vedení IIHF dosud nikdy z právních důvodů neřeklo naplno, že Rusové a Bělorusové chybí v civilizované sportovní společnosti kvůli válce na Ukrajině.
Vždy se odvolávalo na to, že by nedokázalo zajistit bezpečnost účastníků turnajů. A to už nestačí.
„Návrat Ruska nesmí přijít příliš brzy, je třeba počkat na správný okamžik,“ uklidňoval po svém na konci šampionátu současný prezident IIHF Luc Tardiff.
Jenže takoví Bělorusové už dostali povolení k návratu na juniorské mistrovství světa do 18 let, kde se mají dokonce utkat s Českem, a do ženského mistrovství světa čtvrté divize.
Věci se mění rychle. I vedení NHL ještě v březnu veřejně hlásalo, že s účastí Ruska na Světovém poháru příliš nepočítá. „Pokud se určité věci nestanou (konec války), pravděpodobně se nezúčastní,“ tvrdil Daly.
Pro NHL je ale absence Ruska z byznysového pohledu problém, zákulisím se nesou dlouho zprávy, že přemýšlí, jak to udělat, aby Rusko nechybělo, a zároveň se nespustila vlna nevole.
Světový pohár bude hostit Praha a dvě kanadská města – dá se tedy spekulovat, že pokud by se Rusové turnaje zúčastnili, nehráli by skupinu v Česku.
Zpráva o tom, že by Česko turnaj nebojkotovalo, je ovšem překvapivá i s ohledem na aktuální vyjádření prezidenta hokejového svazu Aloise Hadamczika, který pro sport.cz řekl: „Návrat Ruska na mistrovství světa nepřichází do úvahy, dokud tato země vede jako agresor válku proti Ukrajině.“