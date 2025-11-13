ONLINE: Česko - San Marino, příprava s nováčky. Hrají Sejk, Hellebrand i Ladra

Češi se proti San Marinu chtějí připravit na pondělní závěrečný duel kvalifikace o mistrovství světa proti Gibraltaru. I čtvrteční zápas s fotbalovým trpaslíkem je pro ně však důležitý – výsledek se totiž počítá do světového žebříčku FIFA, jenž rozhoduje o nasazení v březnové baráži.
Köstl do něj zvolil následující sestavu: Jedlička – Coufal, Vitík, Zelený, Jurásek – Hellebrand, Souček, Sadílek – Karabec, Sejk, Ladra.
Proti poslednímu reprezentačnímu utkání na Faerech je v základu osm jiných hráčů včetně nováčků Sejka, Ladry nebo Hellebranda. Pro gólmana Jedličku jde rovněž o první start.
Češi během říjnové reprezentační přestávky remizovali s Chorvatskem 0:0 a pak ostudně prohráli 1:2 na Faerských ostrovech.
U národního týmu poté skončil kouč Ivan Hašek a dlouhodobou náhradu za něj asociace stále hledá. Proto na listopadové zápasy dočasně jmenovala Köstla, jenž předtím působil jako asistent Haška.
Česká reprezentace odehrála zatím se San Marinem šest utkání, ani jednou neinkasovala a dohromady v nich nastřílela 31 branek. Naposledy v říjnu 2017 zvítězila v kvalifikaci o mistrovství světa 5:0.
