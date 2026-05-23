A přesně tak se stalo.
Vyloučení Kristiána, staršího ze sourozeneckého dua, českému publiku dobře známého z brněnské Komety, národní mužstvo v prostředním dějství potrestalo.
Když si cestu do sítě našla šťastně tečovaná rána Martina Kauta, kamery zachytily slovenského útočníka, jak na trestné lavici vztekle třískl hokejkou.
Vinit ale mohl především sebe, jednalo se o zákrok z kategorie zbytečných. V přerušené hře krosčekoval Jaroslava Chmelaře. Rozpoutal menší strkanici, ale nakonec pykal sám.
„Byl překvapený,“ pousmál se Červenka. „Ale to on je vždycky. Rozhodčí ho dvakrát napomenuli, potřetí šel ven.“
V zápase oslabil tým už podruhé, jen o chvíli dříve inkasoval Pospíšil dvě minuty za hrubost po rozmíšce s Michalem Kempným. „Já se jen držel. Nevím, za co jsem byl vyloučený. Ale nehledal bych v tom nic speciálního, prostě šarvátka před brankou,“ řekl zkušený obránce.
Druhá česká branka sice duel přímo nerozhodla, ale vliv na jeho průběh měla velký. Pospíšil emoce neskrýval, vztekal se i později po neproměněných šancích.
Hned z prvního střídání si odnesl blíže nespecifikované zranění, ale na jeho výkonu to nebylo znát. Celý zápas se snažil české hráče vykolejit. Po skončení duelu jen prošel mixzónou, žádost novinářů o rozhovor odmítl slovy: „Nejdem, nejdem.“
„Myslím, že do začátku nám emoce pomohly, ale pak je bylo třeba trošku krotit. Pospíšilovi je potřebují, aby podali co nejlepší výkon. Ale musí je nasměrovat správným směrem,“ pravil slovenský kouč Vladimír Országh.
Ani Kristiánův bratr Martin, který působí v Calgary, neodehrál očekávané derby bez vyloučení, cestou na střídačku se na startu druhé třetiny postrkal se jmenovcem Kautem.
„Párkrát se to vyhrotilo, možná to byla jejich taktika. Snažili se nám dostat pod kůži,“ popisoval gólman Josef Kořenář.
Třeba Červenka schytal v závěru po uplynutí oddechového času cestou na vhazování krosček do beder od Olivera Okuliara. A ani zdaleka nebyl v zápase jediný. „Ale nic mě nebolí! Počítali jsme s tím, chtěli jsme především zachovat klid,“ vysvětloval.
To se reprezentaci podařilo, soupeř nedostal k dispozici jedinou přesilovku, což při hodnocení nezapomněl pochválit ani trenér Radim Rulík.
„Plán byl nereagovat na jakékoliv podněty, neoplácet. Ať už od Pospíšila nebo kohokoliv jiného. Udrželi jsme se, což je zlepšení třeba oproti utkání se Švédskem. Kdybychom šli do oslabení, bylo by to strašně těžké.“
Tento fakt naopak Slováci nemohli pochopit. „Myslím, že odehrát takové utkání bez vyloučení je směšné. Ať si na to udělá každý názor, jaký chce,“ tvrdil Martin Faško-Rudáš.
Libereckému útočníkovi vadila i Červenkova rozdílová trefa bruslí: „Nevím, jak jsou napsaná pravidla, možná to vidím zkresleně, ale když hráč záměrně nastaví brusli, aby se od ní kotouč odrazil do jiného směru... Takové branky by se podle mě uznávat neměly.“
Kapitán Marek Hrivík naopak respektoval verdikt sudích, stejně jako Országh: „Na hřišti jsou pány. Vysvětlili nám, že tam nebyl pohyb proti puku. Nemůžeme s tím nic udělat.“
Poražený tým musel výsledku litovat. Od druhé třetiny byl aktivnější, soupeře přestřílel 30:18. „Bylo důležité, že jsme Slováky ani jednou nepustili do vedení,“ zmínil Rulík jeden z klíčů k úspěchu.
Mezi dalšími zmínil i udržení emocí. Disciplínu, v níž měli Češi tentokrát navrch.