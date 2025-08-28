Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Naposledy dvouciferný balík nadělovali čeští junioři na posledním šampionátu v kanadské Ottawě, deset gólů stihli proti Kazachstánu už do půlky zápasu, nakonec se zastavili na skóre 14:2.
Ale pořád šlo o outsidera, to od Slováků se očekával větší vzdor.
Stačil jeden nešťastný odraz ve čtvrté minutě, kdy si slovenský bek srazil Novotného přihrávku do vlastní branky, a východní sousedé se začali postupně sesypávat.
Po třech gólech střídal brankáře Michala Prádela záložní Roberto Leonardo Henríquez, ale palbu nezastavil. Dalších pět branek inkasoval ve druhé části, ta třetí už přinesla vyrovnané skóre 2:2.
„Hráli jsme dobře, měli jsme výborný pohyb, byli silnější na kotouči. Podařilo se nám vstřelit hezké góly a vytvořit si náskok. Zápas jsme od začátku do konce kontrolovali,“ hlásil Augusta.
V Chomutově má k dispozici kvalitní kádr. Nechybí obránci Mrtka, Jiříček, Galvas nebo Dravecký, v útoku Benák, Jecho, Novotný či Titlbach. Právě posledně jmenovaný se blýskl čtyřmi body (2+2).
Augusta ale vyzdvihl celý tým, netroufal si tipovat, který z hráčů se v budoucnu promění ve hvězdu. Každopádně portfolio má slušné, naopak jeho protějšek Petr Frühauf se musel obejít bez opor ze zámořských juniorek, také proto musel skousávat tak vysoký příděl.
Nešetřila ho ani slovenská média. Třeba portál sportnet.sk titulkoval: „Dvadsiatka nezvládla derby. Od Česka schytala desaťgolový výprask.“ Ještě ostřejší pak byl server šport.sk: „Totálna deštrukcia. Slovenská dvadsiatka schytala proti Čechom hanebný dvojciferný výprask.“
Když si Frühauf podával ruce s Augustou, podotkl s lehkým úsměvem: „Nemohli jste v půlce zápasu přestat?“
Čechům zápas vyšel parádně. Podali přesvědčivý výkon, což se jistě pozdávalo také trenérovi seniorské reprezentace Radimu Rulíkovi, jenž duel z hlediště sledoval a několikrát vytahoval poznámkový blok.
„Hráčům jsem pogratuloval, je hezké turnaj začít takto. Ale zároveň jsem jim řekl, že utkání skončilo a už bychom se měli soustředit na to další s Finskem, které máme i ve skupině na mistrovství,“ podotkl Augusta.
Druhý zápas na turnaji pěti zemí hrají Češi ve čtvrtek od 18.30 opět v chomutovské Rocknet aréně. V sobotu je poté čekají Švýcaři, víkend zakončí duelem se Švédskem.