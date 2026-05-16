ONLINE: Česko - Slovinsko. Druhý duel na MS, chytá Pavlát a hraje Mandát

Svěřencům Radima Rulíka vstup do turnaje vyšel, v pátečním střetnutí si s Dánskem poradili 4:1 po gólech Dominika Kubalíka, Daniela Voženílka, Romana Červenky a Matěje Blümela.
Dvě asistence si v duelu připsal David Tomášek, spolehlivý výkon předvedl gólman Josef Kořenář.
„Kdyby Dánové nebyli v šesti, měli bychom čisté konto. Ale bohužel. Ještě jsme měli vyloučeného, hráli šest na čtyři,“ vrátil se Rulík k jedinému zásahu soupeře, který přišel dvě a půl minuty před koncem.
Sestava Česka
Brankář: Pavlát
Jinak ale mohl být spokojený, na úvod jeho tým splnil roli favorita. Ve stejné roli je také v sobotu proti Slovincům.
„Máme štěstí, že zase nastoupíme ve stejný čas. Horší by bylo, kdybychom museli hrát třeba v poledne nebo v 16.20, to by byla velká nevýhoda,“ komentoval trenér zápasový program na úvod turnaje.
To Slovinci do šampionátu teprve vstupují. Ještě před ním absolvovali čtyři přípravná utkání s bilancí dvou výher a dvou porážek.
V kádru nechybí gólman a mostecký rodák Lukáš Horák či zástupci tuzemské první ligy – obránci Maks Perčič z pražské Slavie a Miha Štebih z Třebíče.
Oba celky se naposledy střetly v roce 2023. Češi tehdy zvítězili jednoznačně 6:2, hattrickem se blýskl Kubalík. Potvrdí národní tým roli favorita i tentokrát?