ONLINE: Česko - Slovinsko. Druhý duel na MS, chytá Pavlát a hraje Mandát

  18:51aktualizováno  18:56
Na úvodní výhru nad Dány chtějí navázat čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa. Ve skupině B ve Fribourgu čelí od 20.20 Slovincům a s pozměněnou sestavou v útoku. V prvním hraje Jan Mandát, ve čtvrtém Michal Kovařčík. Mimo zůstal Matěj Blümel a náhradníkem Jiří Černoch. Debut zažívá brankář Dominik Pavlát. Utkání sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání proti Dánsku. | foto: Reuters

Svěřencům Radima Rulíka vstup do turnaje vyšel, v pátečním střetnutí si s Dánskem poradili 4:1 po gólech Dominika Kubalíka, Daniela Voženílka, Romana Červenky a Matěje Blümela.

Dvě asistence si v duelu připsal David Tomášek, spolehlivý výkon předvedl gólman Josef Kořenář.

„Kdyby Dánové nebyli v šesti, měli bychom čisté konto. Ale bohužel. Ještě jsme měli vyloučeného, hráli šest na čtyři,“ vrátil se Rulík k jedinému zásahu soupeře, který přišel dvě a půl minuty před koncem.

Sestava Česka

Brankář: Pavlát
Obránci: Kempný - Hronek, Hájek - Cibulka, Ticháček - Alscher, Galvas
Útočníci: Červenka - Sedlák - Mandát, Voženílek – Tomášek – Flek, Kubalík – Melovský – Kaut, Beránek – M. Kovařčík – Chmelař, Černoch

Jinak ale mohl být spokojený, na úvod jeho tým splnil roli favorita. Ve stejné roli je také v sobotu proti Slovincům.

„Máme štěstí, že zase nastoupíme ve stejný čas. Horší by bylo, kdybychom museli hrát třeba v poledne nebo v 16.20, to by byla velká nevýhoda,“ komentoval trenér zápasový program na úvod turnaje.

To Slovinci do šampionátu teprve vstupují. Ještě před ním absolvovali čtyři přípravná utkání s bilancí dvou výher a dvou porážek.

V kádru nechybí gólman a mostecký rodák Lukáš Horák či zástupci tuzemské první ligy – obránci Maks Perčič z pražské Slavie a Miha Štebih z Třebíče.

Oba celky se naposledy střetly v roce 2023. Češi tehdy zvítězili jednoznačně 6:2, hattrickem se blýskl Kubalík. Potvrdí národní tým roli favorita i tentokrát?

Mistrovství světa v hokeji 2026
16. 5. 2026 20:20
Slovinsko : Česko
()
Přejít na online reportáž
