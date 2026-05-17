Senzace i ponížení. Ve světě píší o české blamáži: Slovinci srazili velmoc na kolena!

„Vynikající Rysi (přezdívka hokejistů) porazili hokejovou velmoc, bojovní, neústupní a disciplinovaní dosáhli jednoho z nejvýznamnějších úspěchů vůbec,“ juchá slovinská veřejnoprávní televize a rozhlas RTV. „Tenhle zápas se zapíše do análů slovinského hokeje!“
„Reprezentace proti favorizovaným Čechům prolomila led a pak je srazila na kolena,“ připojil se server Sportal. „Slovinský národní tým ponížil Českou republiku.“
Všudemožně po hokejovém světě létají slova jako šok a senzace.
„Slovinci se proti Česku postarali o hotový zázrak,“ glosuje pak slovenský web Športky.sk. „Zasloužili se o největší překvapení dosavadního průběhu šampionátu.“
Po sobotním utkání se velké chvály dočkal jediný Čech, a to Lukáš Horák, mostecký rodák se slovinským pasem. Jeho příběh vypichují nejen média ze země, kterou reprezentuje, ale také ve Švédsku či Finsku.
„Brankář se bojí o svůj majetek,“ zapřeháněl si v titulku finský Iltalehti s narážkou na Horákovu nadsázku, jestli mu doma nezapálí auto. Zatímco Ilta-Sanomat akcentoval příběh malé země, která porazila Česko.
O vztahu obou států k hokeji jasně vypovídají údaje IIHF. Vždyť Češi mají v mužských kategoriích registrovaných takřka 22krát větší množství hráčů (8 658) než Slovinci. Těch je doopravdy jen 394! O tak senzační výsledek se jedná.
„Stačí se jen vrátit o dva roky zpět. Když Česko slavilo doma zlato, Slovinsko hrálo mistrovství světa v nižší divizi se zeměmi jako Rumunsko, Japonsko nebo Jižní Korea,“ dokresluje švédský list Aftonbladet. „Loni schytalo porážky 1:9 od Finska a 0:4 od Švédska. A teď se právě Švédsko utká s otřeseným Českem.“
Seveřané tak i pozorují svého nadcházejícího soupeře, kterého vyzve v pondělí od 20.20.
„A v České republice se teď po fiasku nešetří kritikou,“ přisadil si deník Expressen. „Vždyť nejlepším umístěním Slovinska na mistrovství světa je třinácté místo, kterého dosáhli před 24 lety.“
Nečekané překvapení v alpské zemi dokonce deník Delo vztáhl i na play off NHL, kde Jakub Dobeš s Montrealem prohrál 3:8 s Buffalem a branku předčasně opouštěl po šesti inkasovaných brankách.
„Jako krajané proti Slovincům: český brankář má v NHL taky špatnou náladu,“ poznamenal server. „Završil tak špatný večer pro český hokej na obou stranách Atlantiku.“
Sami slovinští hokejisté i jejich trenér Edo Terglav hovořili o „historické chvíli“, autor vítězného gólu Marcel Mahkovec ale zase podotýkal, že ta sama o sobě nestačí.
„Vítězství nám bude k ničemu, pokud prohrajeme všechny ostatní zápasy. Musíme zachovat chladnou hlavu a soustředit se na další utkání.“
Rozjezd ale on i jeho krajané zvládli perfektně. Z jejich pohledu nad ta nejoptimističtější očekávání.