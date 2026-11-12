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Liga národů Česko – Španělsko: Kde sledovat živě zápas, sestavy a statistiky

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  8:28
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Český obránce Štěpán Chaloupek blokuje pokus Daniho Olma ze Španělska. | foto: AP

České fotbalisty čeká ve čtvrtek 12. listopadu další zápas v Lize národů. Na pražské Letné přivítají dosud neporažené Španělsko, které vede elitní skupinu A3 se čtyřmi výhrami. Zatímco hosté usilují o postup do vyřazovací fáze, česká reprezentace po čtyřech porážkách bojuje o udržení. Podívejte se na informace o utkání, výsledky obou týmů a vzájemnou bilanci.

Kde sledovat Česko – Španělsko v televizi

Utkání Česko – Španělsko se odehraje ve čtvrtek 12. listopadu od 20:45. Přímý televizní přenos nabídne ČT sport, online bude možné zápas sledovat prostřednictvím ČT sport Plus. Textový online přenos bude dostupný také na iDNES.cz.

Základní informace o utkání Česko – Španělsko
ZápasČesko – Španělsko
SoutěžLiga národů UEFA 2026/27
FázeLiga A, skupina 3, 5. kolo
DatumČtvrtek 12. listopadu 2026
Čas20:45
Stadionepet ARENA, Praha-Letná
TV přenosČT sport
Onlinetextová reportáž na iDNES.cz

Předpokládané sestavy

Předpokládané sestavy a absence
ČeskoŠpanělsko
Předpokládaná sestavaKovář – Coufal, Zima, Ladislav Krejčí II, D. Jurásek – Souček, Král – Ambros, Hložek, Provod – NaderiSimón – Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – Pedri, Zubimendi – Baena, López, Williams – Torres
Nebudou hrátM. Sadílek (2 ŽK), Hranáč, Karabec, Kričfaluši, Lingr, Ryneš, ŠulcBarrenetxea, Iglesias, Olmo, Rodri, Yamal (zranění), Oyarzabal (nemoc)
Nejistý start

Česko: Čtyři porážky a boj o udržení

Česká reprezentace nemá v Lize národů ani bod a se skóre 2:10 uzavírá tabulku skupiny A3. Postupně podlehla Chorvatsku (1:2), Anglii (0:2), Španělsku (1:3) a znovu Anglii (0:3).

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Před závěrečnými dvěma koly ztrácí český tým tři body na třetí Chorvatsko, které drží barážovou pozici. Proti vedoucímu Španělsku tak potřebuje bodovat, aby si uchoval naději na udržení mezi evropskou elitou.

Dosavadní výsledky potvrzují především problémy v ofenzivě. Češi ve čtyřech utkáních skórovali pouze dvakrát, přičemž proti Anglii se neprosadili ani v jednom ze dvou vzájemných duelů.

Poslední zápasy Česka

DatumZápasVýsledekSoutěž
6. 10. 2026Anglie – Česko3:0Liga národů
3. 10. 2026Španělsko – Česko3:1Liga národů
29. 9. 2026Česko – Anglie0:2Liga národů
26. 9. 2026Česko – Chorvatsko1:2Liga národů
25. 6. 2026Česko – Mexiko0:3MS 2026

Španělsko: Čtyři výhry a jistý postup

Španělé potvrzují postavení jednoho z nejsilnějších evropských týmů. V úvodních čtyřech kolech Ligy národů neztratili ani bod a s dvanácti vstřelenými brankami mají nejproduktivnější útok skupiny A3.

Svěřenci Luise de la Fuenteho postupně porazili Anglii (3:2), Chorvatsko (4:1), Česko (3:1) a znovu Chorvatsko (2:1). Ve všech čtyřech utkáních vstřelili alespoň dva góly, zároveň však pokaždé inkasovali.

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Na rozdíl od české reprezentace už mají Španělé účast ve čtvrtfinále jistou. V závěrečných dvou kolech budou hájit první místo ve skupině před Anglií, která za nimi zaostává o tři body.

Poslední zápasy Španělska
DatumZápasVýsledekSoutěž
6. 10. 2026Chorvatsko – Španělsko1:2Liga národů
3. 10. 2026Španělsko – Česko3:1Liga národů
29. 9. 2026Španělsko – Chorvatsko4:1Liga národů
26. 9. 2026Anglie – Španělsko2:3Liga národů
19. 7. 2026Španělsko – Argentina1:0MS 2026
Statistické srovnání týmů v Lize národů
StatistikaČeskoŠpanělsko
Umístění ve skupině4.1.
Zápasy44
Výhry04
Remízy00
Porážky40
Body012
Skóre2:1012:5
Góly na zápas0,503,00
Inkasované góly na zápas2,501,25

Vzájemné zápasy Česka a Španělska

Česká reprezentace má se Španělskem dlouhodobě nepříznivou bilanci. Z posledních šesti vzájemných utkání pětkrát prohrála a jednou remizovala. Jediný bod v tomto období získala v červnu 2022 při domácí remíze 2:2.

Naposledy se oba celky střetly letos 3. října, kdy Španělé zvítězili 3:1. Také předchozí souboj v červnu 2022 ovládli domácí Španělé výsledkem 2:0.

osledních pět vzájemných zápasů
DatumZápasVýsledekSoutěž
3. 10. 2026Španělsko – Česko3:1Liga národů
12. 6. 2022Španělsko – Česko2:0Liga národů
5. 6. 2022Česko – Španělsko2:2Liga národů
13. 6. 2016Španělsko – Česko1:0EURO 2016
7. 10. 2011Česko – Španělsko0:2Kvalifikace EURO
Liga národů: Tabulka skupiny A3
1.Španělsko440012:512
2.Anglie430114:39
3.Chorvatsko41034:143
4.Česko40042:100
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