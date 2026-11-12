Liga národů Česko – Španělsko: Kde sledovat živě zápas, sestavy a statistiky

Kde sledovat Česko – Španělsko v televizi
Utkání Česko – Španělsko se odehraje ve čtvrtek 12. listopadu od 20:45. Přímý televizní přenos nabídne ČT sport, online bude možné zápas sledovat prostřednictvím ČT sport Plus. Textový online přenos bude dostupný také na iDNES.cz.
|Zápas
|Česko – Španělsko
|Soutěž
|Liga národů UEFA 2026/27
|Fáze
|Liga A, skupina 3, 5. kolo
|Datum
|Čtvrtek 12. listopadu 2026
|Čas
|20:45
|Stadion
|epet ARENA, Praha-Letná
|TV přenos
|ČT sport
|Online
|textová reportáž na iDNES.cz
Předpokládané sestavy
|Česko
|Španělsko
|Předpokládaná sestava
|Kovář – Coufal, Zima, Ladislav Krejčí II, D. Jurásek – Souček, Král – Ambros, Hložek, Provod – Naderi
|Simón – Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – Pedri, Zubimendi – Baena, López, Williams – Torres
|Nebudou hrát
|M. Sadílek (2 ŽK), Hranáč, Karabec, Kričfaluši, Lingr, Ryneš, Šulc
|Barrenetxea, Iglesias, Olmo, Rodri, Yamal (zranění), Oyarzabal (nemoc)
|Nejistý start
|–
|–
Česko: Čtyři porážky a boj o udržení
Česká reprezentace nemá v Lize národů ani bod a se skóre 2:10 uzavírá tabulku skupiny A3. Postupně podlehla Chorvatsku (1:2), Anglii (0:2), Španělsku (1:3) a znovu Anglii (0:3).
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Před závěrečnými dvěma koly ztrácí český tým tři body na třetí Chorvatsko, které drží barážovou pozici. Proti vedoucímu Španělsku tak potřebuje bodovat, aby si uchoval naději na udržení mezi evropskou elitou.
Dosavadní výsledky potvrzují především problémy v ofenzivě. Češi ve čtyřech utkáních skórovali pouze dvakrát, přičemž proti Anglii se neprosadili ani v jednom ze dvou vzájemných duelů.
Poslední zápasy Česka
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|6. 10. 2026
|Anglie – Česko
|3:0
|Liga národů
|3. 10. 2026
|Španělsko – Česko
|3:1
|Liga národů
|29. 9. 2026
|Česko – Anglie
|0:2
|Liga národů
|26. 9. 2026
|Česko – Chorvatsko
|1:2
|Liga národů
|25. 6. 2026
|Česko – Mexiko
|0:3
|MS 2026
Španělsko: Čtyři výhry a jistý postup
Španělé potvrzují postavení jednoho z nejsilnějších evropských týmů. V úvodních čtyřech kolech Ligy národů neztratili ani bod a s dvanácti vstřelenými brankami mají nejproduktivnější útok skupiny A3.
Svěřenci Luise de la Fuenteho postupně porazili Anglii (3:2), Chorvatsko (4:1), Česko (3:1) a znovu Chorvatsko (2:1). Ve všech čtyřech utkáních vstřelili alespoň dva góly, zároveň však pokaždé inkasovali.
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Na rozdíl od české reprezentace už mají Španělé účast ve čtvrtfinále jistou. V závěrečných dvou kolech budou hájit první místo ve skupině před Anglií, která za nimi zaostává o tři body.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|6. 10. 2026
|Chorvatsko – Španělsko
|1:2
|Liga národů
|3. 10. 2026
|Španělsko – Česko
|3:1
|Liga národů
|29. 9. 2026
|Španělsko – Chorvatsko
|4:1
|Liga národů
|26. 9. 2026
|Anglie – Španělsko
|2:3
|Liga národů
|19. 7. 2026
|Španělsko – Argentina
|1:0
|MS 2026
|Statistika
|Česko
|Španělsko
|Umístění ve skupině
|4.
|1.
|Zápasy
|4
|4
|Výhry
|0
|4
|Remízy
|0
|0
|Porážky
|4
|0
|Body
|0
|12
|Skóre
|2:10
|12:5
|Góly na zápas
|0,50
|3,00
|Inkasované góly na zápas
|2,50
|1,25
Vzájemné zápasy Česka a Španělska
Česká reprezentace má se Španělskem dlouhodobě nepříznivou bilanci. Z posledních šesti vzájemných utkání pětkrát prohrála a jednou remizovala. Jediný bod v tomto období získala v červnu 2022 při domácí remíze 2:2.
Naposledy se oba celky střetly letos 3. října, kdy Španělé zvítězili 3:1. Také předchozí souboj v červnu 2022 ovládli domácí Španělé výsledkem 2:0.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|3. 10. 2026
|Španělsko – Česko
|3:1
|Liga národů
|12. 6. 2022
|Španělsko – Česko
|2:0
|Liga národů
|5. 6. 2022
|Česko – Španělsko
|2:2
|Liga národů
|13. 6. 2016
|Španělsko – Česko
|1:0
|EURO 2016
|7. 10. 2011
|Česko – Španělsko
|0:2
|Kvalifikace EURO
|1.
|Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2.
|Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3.
|Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4.
|Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0