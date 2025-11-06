ONLINE: Česko - Švédsko 0:0. Národní tým zahajuje olympijskou sezonu

Národní tým zahajuje Finské hokejové hry, od 19 hodin hraje proti Švédsku. Do české branky se staví Josef Kořenář, kapitánské céčko má na dresu Lukáš Sedlák. Zápas můžete sledovat v podrobné reportáži online.

Čeští útočníci Lukáš Sedlák (vlevo) a Jakub Flek se baví na tréninku reprezentace. | foto: ČTK

Do utkání v Ängelholmu vyráží trenér Radim Rulík se čtyřmi kompletními pětkami, k sobě zařazuje třeba produktivní dvojici Kubalík - Stránský ze Švýcarska nebo extraligové duo Flek a Chlapík.

Nejen oni se chtějí předvést v té nejlepší formě, právě teď totiž začíná boj o místenky do olympijské nominace.

Zároveň mohou mít Češi do prvního zápasu turnaje speciální motivaci. Právě proti Švédsku zakončili uplynulou reprezentační sezonu, když na výběr Tre Kronor nestačili ve čtvrtfinále posledního mistrovství světa 2:5.

Česká sestava

Kořenář - Košťálek, Kempný, Šimek, Cibulka, Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta - M. Stránský, Sedlák, Kubalík - Flek, R. Zohorna, Chlapík - O. Beránek, Černoch, O. Kovařčík - Kurovský, Kondelík, Lauko.

V pátek se národní tým přesune do Tampere, kde Finské hry o víkendu skončí. V sobotu Rulíkovi svěřenci vyzvou Finsko, v neděli pak Švýcarsko.

