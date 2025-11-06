ONLINE: Česko - Švédsko 0:0. Národní tým zahajuje olympijskou sezonu

Do utkání v Ängelholmu vyráží trenér Radim Rulík se čtyřmi kompletními pětkami, k sobě zařazuje třeba produktivní dvojici Kubalík - Stránský ze Švýcarska nebo extraligové duo Flek a Chlapík.
Nejen oni se chtějí předvést v té nejlepší formě, právě teď totiž začíná boj o místenky do olympijské nominace.
Zároveň mohou mít Češi do prvního zápasu turnaje speciální motivaci. Právě proti Švédsku zakončili uplynulou reprezentační sezonu, když na výběr Tre Kronor nestačili ve čtvrtfinále posledního mistrovství světa 2:5.
Česká sestava
Kořenář - Košťálek, Kempný, Šimek, Cibulka, Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta - M. Stránský, Sedlák, Kubalík - Flek, R. Zohorna, Chlapík - O. Beránek, Černoch, O. Kovařčík - Kurovský, Kondelík, Lauko.
V pátek se národní tým přesune do Tampere, kde Finské hry o víkendu skončí. V sobotu Rulíkovi svěřenci vyzvou Finsko, v neděli pak Švýcarsko.