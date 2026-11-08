ONLINE: Druhý zápas na mistrovství světa, hokejistky prohrávají se Švýcarkami

Češky nezahájily páteční souboj s Rakušankami nejlépe, dokonce prohrávaly 0:1. Pak ale zavelely k úspěšnému obratu a po vítězství 4:1 započítaly do tabulky první tři body na letošním mistrovství světa.
ONLINE: Česko - Švýcarsko
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„Vytvořily jsme si tlak, náš výkon byl postupně lepší a lepší. Do dalších zápasů ale musíme hru trošku zjednodušit, víc střílet a jít si za tím,“ řekla Kateřina Mrázová.
Vstup do turnaje vyšel nejzkušenější člence národního týmu také z individuálního hlediska, ke dvěma brankám přidala ještě asistenci u rozdílové trefy Natálie Mlýnkové.
Češky v souboji se Švýcarkami velmi pravděpodobně hrají o druhé místo ve skupině.
S bronzovými medailistkami z olympiády v Miláně, které na úvod schytaly debakl 0:7 od výběru Spojených států, se svěřenkyně amerického kouče Briana Idalského dobře znají.
V aktuální sezoně je porazily dvakrát ze tří soubojů, posledně minulý pátek vysoko 7:2 v rámci přípravného turnaje Euro Hockey Tour. Kdo bude úspěšnější tentokrát?
23:09 Vocetková
14:29 Weyová (A. Müllerová)
Peslarová (Nováková) – Neubauerová (A), Tejralová (C), Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková, Radová – Hymlárová, Kaltounková, Pejzlová – Mlýnková, Mrázová, Šapovalivová – Vocetková, Přibylová (A), Čabelová – Juříčková, Pištěková, Gildainová – Plosová.
Maurerová (Brändliová) – Vallariová (A), Rosselová, Mériguetová, Baechlerová, Wetliová, Nina Harjuová, Freyová, Tenenbaumová – Zimmermannová, A. Müllerová (C), Weyová – Enzlerová, Herzigová, Leemannová – N. Müllerová, Balzerová, Martiová (A) – Waserová, Leibundgutová, Nora Harjuová.
Rozhodčí: Bahlová, Berezowskiová – Fischerová, JohnstonováPřejít na online reportáž