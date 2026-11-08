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ONLINE: Druhý zápas na mistrovství světa, hokejistky prohrávají se Švýcarkami

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  19:43
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Klára Hymlarová tvrdě dojíždí švýcarskou soupeřku Herzigovou. | foto: ČTK

Na úvod základní skupiny zapsaly povinné vítězství. Ve druhém, velmi důležitém utkání už stojí proti těžším soupeřkám. České hokejistky opět nastupují na světovém šampionátu, tentokrát hrají se Švýcarkami. Zápas začíná v 19 hodin, sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Češky nezahájily páteční souboj s Rakušankami nejlépe, dokonce prohrávaly 0:1. Pak ale zavelely k úspěšnému obratu a po vítězství 4:1 započítaly do tabulky první tři body na letošním mistrovství světa.

ONLINE: Česko - Švýcarsko

Utkání hokejového MS žen sledujeme od 19 hodin podrobně.

„Vytvořily jsme si tlak, náš výkon byl postupně lepší a lepší. Do dalších zápasů ale musíme hru trošku zjednodušit, víc střílet a jít si za tím,“ řekla Kateřina Mrázová.

Vstup do turnaje vyšel nejzkušenější člence národního týmu také z individuálního hlediska, ke dvěma brankám přidala ještě asistenci u rozdílové trefy Natálie Mlýnkové.

Češky v souboji se Švýcarkami velmi pravděpodobně hrají o druhé místo ve skupině.

S bronzovými medailistkami z olympiády v Miláně, které na úvod schytaly debakl 0:7 od výběru Spojených států, se svěřenkyně amerického kouče Briana Idalského dobře znají.

V aktuální sezoně je porazily dvakrát ze tří soubojů, posledně minulý pátek vysoko 7:2 v rámci přípravného turnaje Euro Hockey Tour. Kdo bude úspěšnější tentokrát?

Mistrovství světa žen
Skupina A 8. 11. 2026 19:00
zápas probíhá
Česko Česko : Švýcarsko Švýcarsko 1:1 (0:1, -:-, -:-)
Góly:
23:09 Vocetková
Góly:
14:29 Weyová (A. Müllerová)
Sestavy:
Peslarová (Nováková) – Neubauerová (A), Tejralová (C), Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková, Radová – Hymlárová, Kaltounková, Pejzlová – Mlýnková, Mrázová, Šapovalivová – Vocetková, Přibylová (A), Čabelová – Juříčková, Pištěková, Gildainová – Plosová.
Sestavy:
Maurerová (Brändliová) – Vallariová (A), Rosselová, Mériguetová, Baechlerová, Wetliová, Nina Harjuová, Freyová, Tenenbaumová – Zimmermannová, A. Müllerová (C), Weyová – Enzlerová, Herzigová, Leemannová – N. Müllerová, Balzerová, Martiová (A) – Waserová, Leibundgutová, Nora Harjuová.

Rozhodčí: Bahlová, Berezowskiová – Fischerová, Johnstonová

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