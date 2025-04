Autor: Lidovky.cz , ČTK

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa do 18 let Švýcarsko 4:2. Svěřenci kouče Davida Čermáka si díky tomu připsali první výhru v základní skupině B v americkém Friscu a zajistili si postup do čtvrtfinále. Vítězný gól dal za stavu 2:2 Vít Záhejský, když v úvodu třetí třetiny rychle odpověděl na vyrovnání soupeře. On, Vojtěch Čihař a Adam Benák si připsali shodně po brance a nahrávce.