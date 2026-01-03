Galvasův zápis do historie. Překonal letitý rekord, ale přiznal: I já měl trochu obavy

„Chci medaili, ta je pro mě nejdůležitější,“ hlásil s úsměvem na tváři po postupu do semifinále, kde se národní tým v pondělí ráno (2.30 SEČ) střetne s Kanadou.
Stejnou větu ještě několikrát zopakoval. Ať už přišla řeč na to, zda se hlásí o pozornost z NHL, kde zatím ani nadvakrát neprošel draftem, nebo na jeho zápisy do historických statistik.
Na turnaji stihl posbírat osm bodů (3+5), což se mezi beky od roku 1993 podařilo jen Jakubu Jeřábkovi (2011, 1+7), Liboru Hájkovi (2018, 1+7) a Stanislavu Svozilovi (2023, 1+7).
Aby toho nebylo málo, Galvas se zároveň vyhoupl do čela celkové tabulky produktivity českých obránců na mistrovství světa, kde se čtrnácti body přeskočil Marka Malíka (4+9) a Davida Jiříčka (4+9).
Ve zbývajících dvou duelech se od nich může ještě vzdálit.
„Od té doby, co s námi začal hrát, je pořád stejně velký. Skvělý byl už před třemi lety, ale neskutečně mu roste sebevědomí. Je to hráč bez nervů, velmi důležitý článek týmu,“ smekl Augusta.
Abyste s trenérem juniorů souhlasili, stačí devatenáctiletého mladíka jen chvíli sledovat v akci.
Výborně se pohybuje, na tuzemské poměry působí, v dobrém slova smyslu, až abnormálně drze. Odvážné manévry na modré čáře jsou mu vlastní, velmi snadno si jej na ledě spletete s útočníkem.
Obdivuhodnou lehkost předváděl i proti Švýcarům. Mužstvu navíc znovu pomohl ve chvíli, kdy se to náramně šiklo.
Čtvrtfinálová trefa Tomáše Galvase:
V jednadvacáté minutě, krátce po návratu z kabiny, si na hranici kruhu našel volný puk, zakvedlal s ním a nekompromisní ranou do horního růžku branky zajistil Čechům vyrovnání na 1:1.
„Gólem jsem nás trochu nastartoval. Oni sice zase šli do vedení, ale naštěstí nám tentokrát fungovala koncovka.“
Obrat z 1:2 na 4:2 během prostředního dějství národní tým nabudil. Utkání stále bezpečněji kontroloval, nepříjemnému soupeři po zdařilé úvodní pasáži postupně docházela energie.
„Začátky musíme mít lepší. V první třetině jsme nehráli dobře, neměli jsme pohyb, Švýcaři mohli dát i další gól. Dokonce i na mě to dolehlo, byl jsem nervózní a měl trochu obavy,“ přiznal flegmatik Galvas.
S parťáky Jiříčkem, Mrtkou, Fibigrem a spol. patří k největším zbraním Augustova výběru. Dává naději, že český hokej znovu dokáže vychovávat obránce, kteří si odvedou práci vzadu a zvládají podpořit i ofenzivu.
„Jsme šikovný ročník, medaile by mohla klapnout,“ líčil odhodlaně hráč extraligového Liberce a druhý nejproduktivnější zadák turnaje za Zaynem Parekhem (4+6) z Kanady.
Jistotu, že junioři se i počtvrté za sebou umístí mezi nejlepší trojicí, přinese vítězství nad zámořskou velmocí, případná odveta za týden starou porážku 5:7.
Když se oba celky potkaly ve skupině, Galvas zapsal gól a asistenci. I v semifinále se jeho příspěvek bude hodit.