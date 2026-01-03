Galvasův zápis do historie. Překonal letitý rekord, ale přiznal: I já měl trochu obavy

Když se potkali před zápasem, Patrik Augusta od něj slyšel: „Tak co, jste nervózní?“ Trenér hokejové dvacítky se jen pousmál: „Já jsem na rozdíl od tebe vždycky!“ Z výkonu Tomáše Galvase ve čtvrtfinále mistrovství světa opět sálal klid a obrovské sebevědomí. Proti Švýcarsku (6:2) jeden český rekord vyrovnal, další dokonce překonal. Největší radost ale měl z vítězství.

„Chci medaili, ta je pro mě nejdůležitější,“ hlásil s úsměvem na tváři po postupu do semifinále, kde se národní tým v pondělí ráno (2.30 SEČ) střetne s Kanadou.

Stejnou větu ještě několikrát zopakoval. Ať už přišla řeč na to, zda se hlásí o pozornost z NHL, kde zatím ani nadvakrát neprošel draftem, nebo na jeho zápisy do historických statistik.

Na turnaji stihl posbírat osm bodů (3+5), což se mezi beky od roku 1993 podařilo jen Jakubu Jeřábkovi (2011, 1+7), Liboru Hájkovi (2018, 1+7) a Stanislavu Svozilovi (2023, 1+7).

Aby toho nebylo málo, Galvas se zároveň vyhoupl do čela celkové tabulky produktivity českých obránců na mistrovství světa, kde se čtrnácti body přeskočil Marka Malíka (4+9) a Davida Jiříčka (4+9).

Ve zbývajících dvou duelech se od nich může ještě vzdálit.

„Od té doby, co s námi začal hrát, je pořád stejně velký. Skvělý byl už před třemi lety, ale neskutečně mu roste sebevědomí. Je to hráč bez nervů, velmi důležitý článek týmu,“ smekl Augusta.

Tomáš Galvas se v souboji s Joelem Grossniklausem snaží odpálit kotouč.

Abyste s trenérem juniorů souhlasili, stačí devatenáctiletého mladíka jen chvíli sledovat v akci.

Výborně se pohybuje, na tuzemské poměry působí, v dobrém slova smyslu, až abnormálně drze. Odvážné manévry na modré čáře jsou mu vlastní, velmi snadno si jej na ledě spletete s útočníkem.

Obdivuhodnou lehkost předváděl i proti Švýcarům. Mužstvu navíc znovu pomohl ve chvíli, kdy se to náramně šiklo.

Čtvrtfinálová trefa Tomáše Galvase:

V jednadvacáté minutě, krátce po návratu z kabiny, si na hranici kruhu našel volný puk, zakvedlal s ním a nekompromisní ranou do horního růžku branky zajistil Čechům vyrovnání na 1:1.

„Gólem jsem nás trochu nastartoval. Oni sice zase šli do vedení, ale naštěstí nám tentokrát fungovala koncovka.“

Obrat z 1:2 na 4:2 během prostředního dějství národní tým nabudil. Utkání stále bezpečněji kontroloval, nepříjemnému soupeři po zdařilé úvodní pasáži postupně docházela energie.

„Začátky musíme mít lepší. V první třetině jsme nehráli dobře, neměli jsme pohyb, Švýcaři mohli dát i další gól. Dokonce i na mě to dolehlo, byl jsem nervózní a měl trochu obavy,“ přiznal flegmatik Galvas.

S parťáky Jiříčkem, Mrtkou, Fibigrem a spol. patří k největším zbraním Augustova výběru. Dává naději, že český hokej znovu dokáže vychovávat obránce, kteří si odvedou práci vzadu a zvládají podpořit i ofenzivu.

„Jsme šikovný ročník, medaile by mohla klapnout,“ líčil odhodlaně hráč extraligového Liberce a druhý nejproduktivnější zadák turnaje za Zaynem Parekhem (4+6) z Kanady.

Jistotu, že junioři se i počtvrté za sebou umístí mezi nejlepší trojicí, přinese vítězství nad zámořskou velmocí, případná odveta za týden starou porážku 5:7.

Když se oba celky potkaly ve skupině, Galvas zapsal gól a asistenci. I v semifinále se jeho příspěvek bude hodit.

Tomáš Galvas se raduje z přesné trefy proti Švýcarsku.
Jamiro Reber překonává Michala Oršuláka, nepomohl ani Adam Jiříček.
Čeští junioři slaví první gól ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku. Zleva Tomáš Galvas, Petr Sikora a Tomáš Poletín.
Český útočník Tomáš Poletín odjíždí po ostré srážce na střídačku vedle lékaře.
