ONLINE: Česko - Švýcarsko 2:0. Chlapík se prosazuje podruhé během dvou minut

Proti severským celkům parta pod vedením kouče Radima Rulíka nestíhala, šance na lepší výsledek navíc ztratila zejména slabým ofenzivním výkonem v úvodních dvou třetinách. Se Švédy padla 1:3, proti Finům i přes usilovnou stíhačku ve třetí části pak 2:4.
„Každý přemýšlí samozřejmě o sobě, což nikomu nezazlívám, ale úspěch může mít jen tým,“ zdůraznil Rulík. „Musíme vědět, jaký hokej může být na této úrovni úspěšný. Je potřeba si srovnat hlavu a přepnout.“
Sestava ČR
Kořenář (Kváča) - Košťálek, Šimek (A), Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta, Zábranský, Kučeřík - M. Stránský, R. Zohorna, Kubalík (C) - Kantner, K. Reichel, Chlapík - O. Beránek, Kondelík (A), Lauko - Kurovský, Černoch, Horký
Proti Švýcarům má národní mužstvo poslední šanci na Finských hokejových hrách alespoň zabodovat.
„Teď mají ale taky kvalitní tým, snad osm finalistů z mistrovství světa, nejsou to žádní nazdárci. Čeká nás další těžký soupeř,“ poznamenává šéf české střídačky.
Do startující sestavy vedle gólmana Kořenáře vrátil také zadáka Jana Košťálka a v rámci přeskupených útočných formací ještě v sobotu odpočívající Jáchyma Kondelíka, Jakuba Lauka a Daniela Kurovského.
Volno tentokrát dostali obránce Michal Kempný, jenž si totožné jubileum jako Kubalík odbyl proti Finům, a dále forvardi Jakub Flek s Lukášem Sedlákem a Ondřejem Kovařčíkem.
Výběr alpské země turnaj zahájil triumfem 3:1 nad domácím týmem, v sobotu však utržil debakl 3:8 od Švédů.
Jak si proti němu nyní povedou čeští hokejisté, kteří by v součtu s předešlou sezonou rádi ukončili sérii, co momentálně čítá čtyři porážky v řadě?
03:45 Chlapík (Košťálek, Šimek)
05:46 Chlapík (Reichel, Kantner)
Kořenář (Kváča) – Košťálek, Šimek (A), Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta, Zábranský, Kučeřík – Stránský, Zohorna, Kubalík (C) – Kantner, Reichel, Chlapík – Beránek, Kondelík (A), Lauko – Kurovský, Černoch, Horký.
Berra (Aeschlimann) – Heldner, Berni, Chanton, Jung (A), Gross, Geisser – Bertschy (C), Moy, Schmid – Simion (A), Jäger, Knak – Rohrbach, Baechler, Herzog – Kessler, Sigrist, Nussbaumer.
Rozhodčí: Brander, Wuorenheimo – Lindblom, Mäkinen
Tabulka Finských hokejových her
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švédsko
|2
|2
|0
|0
|0
|11:4
|6
|2.
|Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:9
|3
|3.
|Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4.
|ČESKO
|2
|0
|0
|0
|2
|3:7
|0