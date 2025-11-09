ONLINE: Česko - Švýcarsko 2:0. Chlapík se prosazuje podruhé během dvou minut

  12:05aktualizováno  12:15
K povedeným výkonům měli daleko, na body nedosáhli. Čeští hokejisté v neděli odvrací hrozbu, že by úvodní reprezentační akci olympijské sezony opouštěli s prázdnou. Na závěr Finských her čelí Švýcarsku. Národní tým v brance kryje Josef Kořenář, kapitánské role se ujal Dominik Kubalík, jenž hraje jubilejní sté utkání v českém dresu. Duel můžete od 12 hodin sledovat v podrobné online reportáži.

Jáchym Kondelík se snaží udržet puk, napadá ho Andrea Glauser ze Švýcarska. | foto: Reuters

Proti severským celkům parta pod vedením kouče Radima Rulíka nestíhala, šance na lepší výsledek navíc ztratila zejména slabým ofenzivním výkonem v úvodních dvou třetinách. Se Švédy padla 1:3, proti Finům i přes usilovnou stíhačku ve třetí části pak 2:4.

„Každý přemýšlí samozřejmě o sobě, což nikomu nezazlívám, ale úspěch může mít jen tým,“ zdůraznil Rulík. „Musíme vědět, jaký hokej může být na této úrovni úspěšný. Je potřeba si srovnat hlavu a přepnout.“

Sestava ČR

Kořenář (Kváča) - Košťálek, Šimek (A), Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta, Zábranský, Kučeřík - M. Stránský, R. Zohorna, Kubalík (C) - Kantner, K. Reichel, Chlapík - O. Beránek, Kondelík (A), Lauko - Kurovský, Černoch, Horký

Proti Švýcarům má národní mužstvo poslední šanci na Finských hokejových hrách alespoň zabodovat.

„Teď mají ale taky kvalitní tým, snad osm finalistů z mistrovství světa, nejsou to žádní nazdárci. Čeká nás další těžký soupeř,“ poznamenává šéf české střídačky.

Do startující sestavy vedle gólmana Kořenáře vrátil také zadáka Jana Košťálka a v rámci přeskupených útočných formací ještě v sobotu odpočívající Jáchyma Kondelíka, Jakuba Lauka a Daniela Kurovského.

Volno tentokrát dostali obránce Michal Kempný, jenž si totožné jubileum jako Kubalík odbyl proti Finům, a dále forvardi Jakub Flek s Lukášem Sedlákem a Ondřejem Kovařčíkem.

Výběr alpské země turnaj zahájil triumfem 3:1 nad domácím týmem, v sobotu však utržil debakl 3:8 od Švédů.

Jak si proti němu nyní povedou čeští hokejisté, kteří by v součtu s předešlou sezonou rádi ukončili sérii, co momentálně čítá čtyři porážky v řadě?

Karjala Cup
3. kolo 9. 11. 2025 12:00
zápas probíhá
Česko Česko : Švýcarsko Švýcarsko 2:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
03:45 Chlapík (Košťálek, Šimek)
05:46 Chlapík (Reichel, Kantner)
Góly:
Sestavy:
Kořenář (Kváča) – Košťálek, Šimek (A), Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta, Zábranský, Kučeřík – Stránský, Zohorna, Kubalík (C) – Kantner, Reichel, Chlapík – Beránek, Kondelík (A), Lauko – Kurovský, Černoch, Horký.
Sestavy:
Berra (Aeschlimann) – Heldner, Berni, Chanton, Jung (A), Gross, Geisser – Bertschy (C), Moy, Schmid – Simion (A), Jäger, Knak – Rohrbach, Baechler, Herzog – Kessler, Sigrist, Nussbaumer.

Rozhodčí: Brander, Wuorenheimo – Lindblom, Mäkinen

Tabulka Finských hokejových her

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švédsko2200011:46
2.Švýcarsko210016:93
3.Finsko210015:53
4.ČESKO200023:70
