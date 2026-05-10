ONLINE: Česko - Švýcarsko. Poslední zápas před MS, hokejisté zakončují Švédské hry

Svěřenci Radima Rulíka do turnaje vstoupili čtvrteční výhrou 3:1 nad Švédskem, v sobotu na ni ale nenavázali a Finsku podlehli 2:3. Národnímu týmu nevyšla především první třetina, ve které dvakrát inkasoval.
ONLINE: Česko vs. Švýcarsko
Závěrečné klání hokejistů před mistrovstvím světa sledujeme podrobně.
„Začali jsme špatně. Finové nám utekli. Myslím si, že to jde hodně za mnou, za mojí lajnou. Úplně jsme nechytli start, oni nám dali dva góly a potom už se to těžce dohánělo,“ řekl útočník Matyáš Melovský, jenž naskočil ve formaci s Martinem Kautem a Janem Mandátem.
V prostředním dějství reprezentace zabrala, soupeře výrazně přestřílela a dokázala vyrovnat na 2:2. Nakonec ale slavili Seveřané po trefě z přesilovky v závěrečné části.
Sestava Česka
Kváča (Pavlát) – Cibulka, Hovorka, Ticháček, Alscher, Hájek, Zábranský, Pyrochta, Ščotka – Beránek, Černoch, Mandát – Kubalík, Melovský, Kaut – Pavlík, Kovařčík, Sikora – Kunc, Reichel, Klapka.
„Kdyby tam nebyla ta přesilovka, tak si myslím, že to došlo do prodloužení, protože nějakou vyloženou šanci do té doby neměli. Pokud se ale vyvarujeme toho, abychom neměli v takových zápasech víc vyloučených než soupeř, tak s takto silným týmem můžeme hrát,“ hlásil Rulík.
Jeho mužstvo nyní čekají Švýcaři, kteří na úvod turnaje přetlačili Finsko 5:4 po samostatných nájezdech, v sobotu ale padli 0:3 se Švédskem. Před týdnem v Českých Budějovicích země helvétského kříže porazila Rulíkův výběr 1:0 po nájezdech.
Česká výprava se večer vrátí do Prahy, kde oznámí nominaci na mistrovství světa. Kdo si v posledním testu zajistí účast na vrcholné akci?
Aeschlimann (Genoni) – Egli, Berni, Marti (A), Kukan, Chanton, Frick, Heldner, Seiler – Suter, Malgin, Andrighetto (C) – Riat, Jäger, Knak – Bertschy (A), Rochette, Biasca – Moy, Baechler, Frehner.
Kváča (Pavlát) – Hovorka, Cibulka, Alscher, Ticháček, Zábranský, Hájek, Ščotka, Pyrochta – Beránek (C), Černoch, Mandát – Kubalík, Melovský, Kaut (A) – Pavlík, Kovařčík (A), Sikora – Kunc, Reichel, Klapka.
Rozhodčí: Kristoffer Folkstrand, Alexander Österberg – Philip Hanning, Rasmus Strömberg