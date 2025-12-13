ONLINE: Švýcarsko - Česko 1:1. Domácí výběr po chybě vyrovnává skóre

Švýcaři se na domácím turnaji střetávají s Českem počtvrté, na soupeře ale dosud nevyzráli. Naposledy se marně snažili překonat brankáře Šimona Zajíčka, který vychytal nulu a přispěl k výhře 2:0 ve Frubourgu.
ONLINE: Švýcarsko vs. Česko
Druhé utkání národního týmu na Švýcarských hrách sledujeme podrobně.
S čistým štítem výběr kouče Radima Rulíka obstál také v listopadu ve finském Tampere, kde alpskou zemi přejel jasně 4:0. Perfektní výkon odvedl Josef Kořenář.
Teď se na oba pokouší navázat Pavlát. Nulu proti sobotnímu soupeři zapsal už v listopadu 2023 (1:0) na Karjale, na probíhající akci se předvedl už ve čtvrtek v Liberci, kdy reprezentace zdolala po dramatické koncovce Finsko 3:1.
Sestava ČR
Pavlát (Kváča) - Gazda, Pyrochta, Ščotka (A), Krejčík, Adámek, Kučeřík, Zábranský, Král - O. Kaše (C), Sedlák, Červenka - Chlapík, M. Špaček, Voženílek - Kantner, Kodýtek, P. Kousal - Flek (A), Černoch, Beránek.
„Zápasy na turnajích mívají podobný charakter, všichni se snaží hrát aktivně, už se moc nezaměřují na obranu středního pásma, ale hraje se šedesát minut nahoru dolů,“ cítí asistent Jiří Kalous.
Vyjma gólmanské pozice už trenérský štáb udělal v sestavě několik změn. Kapitánské céčko od čerstvého čtyřicátníka Romana Červenky převzal jeho kolega z elitní lajny Kaše. Proti Finsku se vůdčí formace postarala o dva ze tří gólů, i teď zůstává pohromadě s Lukášem Sedlákem.
Oproti čtvrtku si ale nyní zahrají obránci Filip Pyrochta s Danielem Gazdou a útočníci Petr Kodýtek s Matyášem Kantnerem a Pavlem Kousalem. Odpočinek si naopak dopřejí zkušení zadáci Jakub Krejčík s Janem Ruttou a zrovna tak ostřílení forvardi Matěj Stránský s Dominikem Kubalíkem.
Národní mužstvo se do Curychu přesouvalo v pátek vpodvečer letadlem z Prahy, vinou mlhy ale nakonec dorazilo až kolem 21. hodiny.
„Vždy je to nepříjemné, když zůstanete viset na letišti,“ poznamenal Kalous. „Už po cestě z Liberce jsme vše sledovali a věděli, že od rána tam jsou komplikace. Bohužel se to dotklo i nás, ale zvládli jsme to dobře a přijeli ještě v relativně dobrý čas. Kluci jsou nachystaní.“
Mimo to ještě české reprezentanty trápí viróza, kádr už opustili útočník Jáchym Kondelík a brankář Nick Malík, kterého nahradil Petr Kváča. S nemocí bojuje také asistent Marek Židlický, jenž se dokonce nevydal na trénink, utkání by ale sledovat už měl.
Jak si i jeho tým povede v souboji s domácími, kteří turnaj ve Swiss Life Areně načali porážkou 2:3 se Švédskem po samostatných nájezdech a usilují o první výhru nad Českem v rámci nejmladší akce pod hlavičkou Euro Hockey Tour?
14:34 Thürkauf (Riat)
11:45 Chlapík
Genoni (Charlin) – Kukan, Glauser (C), Marti, Loeffel, Berni, Egli, Le Coultre, Aebischer – Andrighetto, Malgin, Moy – Hofmann, Thürkauf, Riat – Rochette, Haas, Simion – Biasca, Canonica, Riedi.
Pavlát (Kváča) – Pyrochta, Gazda, Krejčík, Ščotka (A), Kučeřík, Adámek, Král, Zábranský – Červenka, Sedlák, Kaše (C) – Voženílek, Špaček, Chlapík – Kousal, Kodýtek, Kantner – Beránek, Černoch, Flek (A).