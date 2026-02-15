V sestavě i nadále schází zdravotně indisponovaný obránce Jan Rutta, na pozici třináctého útočníka se posouvá David Tomášek. Jen na tribuně tentokrát zůstává Dominik Kubalík.
První místo ve skupině A si v pátek definitivně zajistila Kanada, která vyhrála oba své zápasy a ani případná rovnost bodů s kterýmkoliv z týmů ji z čela nesesadí.
ONLINE: Česko – Švýcarsko
Sledujte zápas národního týmu na ZOH od 12.10 podrobně
Ve hře tak zůstává druhá příčka, o níž bojují právě Češi a Švýcaři. Klíč je jednoduchý: získá ji ten, který vzájemný zápas vyhraje.
Vítězství zajistí lepší výchozí pozici do vyřazovacích bojů, byť pavouk bude velmi zamotaný.
Česká sestava proti Švýcarsku
Dostál (Vladař)- Šimek, Hronek, Kempný, Gudas, Špaček, Kundrátek, Ticháček - Palát, Hertl, Pastrňák - Chlapík, Kämpf, Nečas - Červenka, Sedlák, Kaše - Flek, Faksa, Stránský - Tomášek
Teoreticky mají svěřenci Radima Rulíka stále naději na přímý postup do čtvrtfinále, kam zamíří kromě vítězů skupin i nejlepší tým z druhých příček. K tomu ale potřebují porazit Švýcary obrovským rozdílem 13:0.
„Nad tím nepřemýšlíme. Jdeme zápas od zápasu, nemá cenu koukat na něco jiného. Především se musíme vyvarovat toho, co se nám stalo proti Francii, kde jsme měli pětiminutový výpadek a svými chybami jsme soupeři nabídli šance. Chceme prostě zase svou hru posunout,“ řekl v sobotu asistent trenéra Jiří Kalous.
Švýcaři patří k tradičním soupeřům českého týmu. Utkali se s ním třeba ve finále mistrovství světa v Praze (2:0), ale i na loňském šampionátu v Herningu, kde se po bláznivém průběhu radovali Češi z výhry 5:4 v prodloužení.
Trenér soupeře Patrick Fischer musel před zápasem řešit zapeklitou situaci se sestavou, střetnutí s Kanadou pro něj nedopadlo vůbec dobře. A nejen co se týče výsledku (1:5).
Zranil se útočník Kevin Fiala, jenž přijde o zbytek olympiády i celé sezony. Podezření na otřes mozku má obránce Andrea Glasuer, člen elitního páru. Problémy s ramenem má ještě šikovný forvard Denis Malgin.
„Všichni jsou pro nás důležití, hrají hodně minut, mají zásadní roli v týmu. Je to nepříjemné,“ komentoval kapitán Roman Josi.
Jak tedy duel Česka se Švýcarskem dopadne?
15:19 F. Chlapík (M. Nečas, D. Kämpf)
L. Genoni - R. Josi, J. Moser - D. Kukan, J. Siegenthaler - M. Fora, C. Marti - T. Berni - T. Meier, N. Hischier, P. Kurashev - N. Niederreiter, P. Suter, S. Andrighetto - C. Bertschy, C. Thürkauf, S. Schmid - D. Riat, K. Jäger, S. Knak
L. Dostál - R. Šimek, F. Hronek - M. Kempný, R. Gudas - D. Špaček, T. Kundrátek - J. Ticháček - O. Palát, T. Hertl, D. Pastrňák - F. Chlapík, D. Kämpf, M. Nečas - R. Červenka, L. Sedlák, O. Kaše - J. Flek, R. Faksa, M. Stránský - D. Tomášek
Vyloučení: 2:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž