„Výstroj má dorazit v průběhu dne, ale nevíme kdy. Doufáme, že to bude brzo,“ popisoval Šlégr k bagáži, která se zasekla cestou v Londýně.

„Upřímně řeknu, že nás zklamaly British Airways...Samozřejmě není ideální naskočit do zápasu, aniž by si výstroj odzkoušel, ale třeba se Martin rozhodne, že chce hrát.“

„Snažíme se vše vyřešit, ale zatím se nedaří,“ zoufal si asistent Jiří Kalous. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, nejsem schopen říct, jak to dopadne. Manažeři dělali, co mohli, celou noc to honili telefonicky, měli jsme připravené lidi, kteří by pro výzbroj zajeli na letiště, ale zatím bohužel, zprávy byly negativní.“

Sám šestadvacetiletý útočník je spíš skeptický. Před soubojem se Švýcary, který startuje v 16.20, jsou tak zatím jisté dvě věci.

Zaprvé, pozici startujícího brankáře realizační tým svěřil Karlovi Vejmelkovi.

Zadruhé, hokejisté i přes trable kolem Nečasova příletu v každém případě nastoupí se čtyřmi útoky. Ve čtvrtek trenéři zapsali prvních patnáct hráčů do pole a dva brankáře. „Máme připravené dvě varianty sestavy,“ doplnil Kalous.

Před prvním soupeřem se složení mužstva usilovně tají, na led během dopoledního rozbruslení naskočilo jen kompletní trio brankářů a patnáct hráčů v poli, včetně několika zatím nezapsaných. Mimo pochopitelně absentujícího Nečase chyběli útočník David Pastrňák nebo obránce David Špaček.

Jak Češi trénovali V bílém dresu: Ticháček, Pyrochta, Gazda, Lauko, Sedlák, Kondelík, Červenka, Voženílek, M. Špaček, Zadina V červeném dresu: Hronek, Hájek, Kundrátek, Beránek, Klapka

Také trenérský štáb vyrazil na kluziště v Jyske Bank Boxen bez hlavního šéfa Radima Rulíka. Pokyny udílel Kalous a zhruba po pětadvaceti minutách krátká seance skončila.

Vedle gólmanů Vejmelky, Vladaře a Kořenáře si zabruslilo patnáct hokejistů oblečených do dvou sad dresů. Zkoušeli si nahrávky před modrou čáru a samostatné úniky.

„Věříme, že jsme naladění dobře, na trénincích je vidět chuť, kluci se těší, realizační tým taky. Už aby to vypuklo,“ přál si Kalous.

