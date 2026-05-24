Výsledek severského souboje centra elitní formace překvapil. „Ale z výsledků je vidět, že Norové hrají fakt dobře,“ řekl k příštímu soupeři národního mužstva.
Zápas měli hokejisté puštěný v televizi, ale větší pozornost mu v sobotu večer nevěnovali. „Sledovali jsme to tak po očku, hráli jsme u toho prší. Já se věnoval svým kartám,“ usmíval se Sedlák.
Také on několik partiček uzmul pro sebe, nejvíc se ale dařilo jeho parťákovi z lajny a českému kapitánovi: „Roman (Červenka) byl nejvíc v plusu. Jemu jde prostě všechno.“
Krátkého půlhodinového tréninku se zúčastnilo všech pětadvacet hokejistů.
Opět pilovali hru před brankovištěm i přechody středního pásma. Tedy naprosté základy, na které trenéři kladou v posledních dnech největší důraz.
„Třeba proti Slovensku jsme měli spoustu chyb ve středním pásmu,“ poznamenal asistent trenéra Jiří Kalous. „Hodně se na to zaměřujeme, ale pořád to není dotažené. A jak turnaj postupuje, čas ubíhá.“
Radim Rulík párkrát foukl do píšťalky, občas i důrazněji upozornil na chyby. Cvičení se nezdráhal přerušit, když zpozoroval nějaké nedostatky.
„O mantinel, k**va!“ zahlásil v moment, kdy Daniel Voženílek poslal puk přes červenou čáru bez odrazu o hrazení.
„I tohle musíme zlepšit. Kolikrát si komplikujeme rozehrávku, hrajeme puky přes hokejky soupeřů, nevyužíváme mantinel jako takového šestého spoluhráče,“ doplnil Kalous.
Jakmile trénink skončil, Rulík svolal všechny do středového kruhu a vzal si slovo. Poděkoval za bojovnost, obětavost, ale zároveň dodal: „Máme rezervy. A všichni to víme.“
Hráčům možná bodlo, že na ledě nestrávili tolik času. Nejen venku totiž panuje pořádné horko, od rána svítí slunce, teploty se už několik dní zasekávají jen lehce pod třicítkou.
Už i v malé, z počátku turnaje promrzlé hale, neklepete zuby, ani když stojíte jen na ochozu a celý trénink vestoje pozorujete.
Vedro se odráží i na kvalitě ledu, což hráči zmiňovali také po sobotním derby. „Je těžký, puk se na něm zadrhává,“ prohlásil kapitán Červenka.
Nejen z něj po zápase lil pot, jenže s tím hráči nic neudělají. Musí dbát na pitný režim, vody střídají s iontovými nápoji, během zápasu mají k dispozici chladící pytlíky s ledem.
„I když odpočíváte na střídačce, tělo je pořád v zápřahu, musíte se s tím nějak vyrovnat. Já si sundavám rukavice, větráky máme i v šatně, ale nic víc nejde,“ popisoval po nedělním tréninku Sedlák.
I proti Norsku čeká národní mužstvo v pondělí od 16.20 složitá šichta. Jistotu postupu už Čechům nikdo nesebere, pořád se ale hraje o co nejlepší umístění v tabulce a nasazení pro čtvrtfinále.
„Postupovou matematiku nesleduji, na to nejsem. Spíš jen kouknu na výsledky z druhé skupiny, překvapení je tam víc než u nás. Uvidíme, nějak to vyjde. Až budeme vědět, kdo proti nám půjde, tak se na něj nachystáme,“ uzavřel Sedlák.