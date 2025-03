Jedenadvacítka na soustředění nenavázala na remízu se Španěly. S Nory prohrála

Do druhého utkání Češi nastoupili s výrazně obměněnou sestavou. Trenér Jan Suchopárek v základní jedenáctce udělal hned deset změn, zůstal v ní pouze střední obránce Filip Prebsl, který tentokrát vedl český tým jako kapitán.

Vůbec poprvé v kariéře chytal za reprezentaci brankář Jiří Borek, záložník Jáchym Šíp si připsal premiérový start v jednadvacítce. Poprvé od začátku utkání nastoupili stoper Adam Ševínský, záložníci Alexandr Sojka, Petr Juliš a útočník Matyáš Vojta.

„Žádná porážka není příjemná. Je pravda, že jsme nastoupili s obměněným týmem. Chtěli jsme vidět hráče, kteří nenastoupili v prvním utkání. Ne že by úplně na mezinárodní úroveň neměli, ale na některých byla znát určitá nervozita. Přestože soupeř nasadil mladší tým než my, byl kvalitnější technicky i v soubojích. Celkově byla herní kvalita na jeho straně,“ řekl Suchopárek v nahrávce pro média.

Český výběr nebyl tak aktivní jako proti Španělům. Ve 23. minutě Skogvold nejprve trefil tyč a prakticky vzápětí se po centru z levé strany prosadil hlavou a otevřel skóre. Do druhého poločasu se do branky českého týmu postavil Tadeáš Stoppen, pro kterého to byl také premiérový start v jednadvacítce.

Ačkoliv měl český tým po přestávce územní převahu, výraznou šanci si nevytvořil. V závěru naopak ještě jednou inkasoval z penalty, kterou proměnil Skogvold.

Navzdory dnešní porážce považuje kouč soustředění za zdařilé. „Remíza se Španělskem byla určitě pro všechny překvapivým výsledkem. Ale i tam, když jsme ve druhém poločase prostřídali, tak už náš výkon nebyl tak kvalitní. Prostě je vidět, že přece jenom máme užší kádr. Když nám pak někteří hráči chybějí, tak je to znát. Ale určitě se dá od pár věcí odrazit. Vyzkoušeli jsme si třeba dvě rozestavení, která chceme mít připravená pro první zápasy na Euru,“ poukázal Suchopárek.